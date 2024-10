CyberGhost VPN, nuova offerta a tempo limitato: 82% di sconto e 2 mesi extra gratis

CyberGhost VPN ha rilanciato una nuova offerta a tempo limitato sul piano di due anni, con sconto all’82% e 2 mesi extra gratis. Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare 24 mesi di servizio VPN al prezzo di 2,19 euro al mese.

La VPN di CyberGhost ti aiuta a proteggere le tue informazioni digitali, nonché la tua identità e la tua posizione. Lo fa garantendoti una privacy totale su tutti i dispositivi, grazie alla sua compatibilità con i principali sistemi operativi e la possibilità di connettere fino a 7 device contemporaneamente con un unico account.

CyberGhost VPN: la nuova offerta a tempo limitato

In qualità di VPN premium, CyberGhost si differenzia dai servizi gratuiti per offrire numerose funzionalità di sicurezza. Su tutte l’utilizzo della crittografia AES a 256 bit, tra le migliori in questo settore, e la politica di no-log, con la consapevolezza quindi che i propri dati non vengano monitorati, condivisi né tantomeno venduti.

Un’altra caratteristica chiave è la velocità dei server VPN, tale da permettere di guardare i più grandi eventi in diretta streaming e giocare online sperimentando la stessa esperienza d’uso offerta dalla propria rete Internet di casa. Si tratta di un plus non di poco conto, dato che la maggior parte delle VPN obbliga a venire a compromessi da questo punto di vista.

C’è infine un servizio clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, pronto a rispondere a qualsiasi domanda o richiesta di aiuto via live chat o e-mail, con tanto di risposta rapida in più lingue. E se il servizio VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può richiedere il rimborso completo entro 45 giorni dalla data di acquisto.

Il piano di due anni di CyberGhost VPN è in offerta a 2,19 euro al mese per 24 mesi. La promozione include inoltre due mesi extra di servizio in regalo.