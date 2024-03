Cyberghost VPN, proteggi la tua privacy a soli 2,03€/mese

Conosci Cyberghost VPN? Le soluzioni per proteggere la tua privacy sono davvero tante ma non tutte offrono servizi adeguati per avere una sicurezza adeguata. Cyberghost VPN però, a differenza di tanti altri strumenti presenti sul mercato, è in grado di assicurare un’adeguata protezione dei tuoi dati e della tua privacy ogni volta che accedi online.

Vuoi avere sul tuo dispositivo una VPN priva di rischi ad un ottimo prezzo? Se la risposta è sì, devi procedere subito con l’acquisto visto che è attualmente in corso una promozione che sconta il prezzo iniziale dell’83%. E’ importante sapere che CyberGhost VPN cripta il tuo traffico online e nasconde il tuo vero indirizzo IP, a prescindere dalla tua attività: streaming, scambio di torrent, gaming, acquisti, operazioni bancarie o semplice navigazione.

Che aspetti? L’offerta limitata con sconto dell’83%, ti consente di pagare l’abbonamento di 2 anni a soli 2,03 euro al mese e di ricevere 4 mesi gratuitamente.

Proteggi le tue informazioni digitali

Oggi il tuo obiettivo è di proteggere le tue informazioni digitali da spiacevoli minacce? Con soli 2,03 euro al mese nascondi la tua attività su Internet a chiunque tenti di scrutarla, tra cui il tuo ISP, gli hacker, gli inserzionisti e il governo, grazie a Cyberghost VPN.

Non a caso, acquistando un singolo abbonamento hai privacy totale per tutti i tuoi dispositivi. Nello specifico, hai la possibilità di collegare un massimo di 7 dispositivi contemporaneamente con un 1 solo abbonamento. Ti basta scaricare l’applicazione dedicata per Windows, macOS, Android, iOS e Linux. Inoltre, non manca la possibile di installare CyberGhost VPN su router, Smart TV, Amazon Fire TV Stick o console di gioco.

Tantissimi utenti hanno già acquistato un abbonamento perchè Cyberghost VPN rappresenta la soluzione in un solo clic per la tua privacy. Approfitta anche tu della promozione con sconto dell’83%: 24 mesi a soli 2,03 euro al mese + 4 mesi gratis.