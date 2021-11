CyberGhost VPN: sconto 85% per il Black Friday

In occasione del Black Friday, gli utenti possono trovare diverse offerte interessanti per le VPN. CyberGhost propone ad esempio l'abbonamento per due anni (più tre mesi gratis) con uno sconto dell'85%. Gli utenti interessati devono però fare in fretta perché la promozione termina alla mezzanotte di oggi.

CyberGhost VPN: solo 1,83 euro/mese

CyberGhost è una delle migliori VPN sul mercato in termini di affidabilità e prestazioni. La sua rete è composta da oltre 7.400 server posizionati in 91 paesi, quindi è piuttosto facile trovare quello più adatto per determinate attività, come il file sharing P2P o l'aggiramento delle restrizioni geografiche dei vari servizi di streaming.

CyberGhost è inoltre una delle VPN che supporta il maggior numero di piattaforme. È infatti compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, smart TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Un singolo abbonamento può essere utilizzato per sette dispositivi in contemporanea.

I protocolli supportati sono WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2. Il traffico viene ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. La privacy viene invece garantita dalla politica no-log (nessun dato registrato) e dalla funzionalità Kill Switch (l'accesso ad Internet viene interrotto se cade la connessione alla VPN, evitando di svelare il vero indirizzo IP del dispositivo).

Grazie alla promozione Black Friday, l'abbonamento per due anni con tre mesi gratuiti può essere sottoscritto a 1,83 euro/mese (sconto dell'85%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Amazon Pay e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.