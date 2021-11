Black Friday: le migliori offerte per VPN

Tra i tanti prodotti in offerta durante il Black Friday ci sono anche le VPN, software che permettono di nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo, evitando quindi di essere tracciati durante la navigazione. Grazie alle promozioni in corso è possibile sottoscrivere abbonamenti di durata variabile a NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e ProtonVPN, risparmiando fino all'83%.

VPN: offerte del Black Friday

La scelta di una VPN non dipende solo dal prezzo, ma da vari parametri. Il primo è rappresentato dalla rete di server, in quanto un numero elevato permette di trovare quello che offre le migliori prestazioni. L'utente deve inoltre considerare la sicurezza e la privacy. Infine, la preferenza verso una VPN o l'altra è basata sulle funzionalità disponibili. Tutte le VPN sul mercato utilizzano la crittografia AES a 256 bit, adottano una politica no-log e supportano l'accesso in contemporanea con più dispositivi.

NordVPN

NordVPN possiede una rete di oltre 5.100 server, alcuni dei quali ottimizzati per specifiche attività, come lo streaming e il file sharing P2P. Oltre a quelli standard (OpenVPN e IKEv2/IPSec) è possibile sfruttare il protocollo proprietario NordLynx (basato su Wireguard) con maggiori prestazioni.

La VPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea. Tra le funzionalità avanzate ci sono Kill Switch e Split Tunneling.

L'abbonamento per due anni viene offerto a 2,80 euro/mese (sconto del 72%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e criptovalute. È possibile anche usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

ExpressVPN

ExpressVPN possiede una rete di oltre 3.000 server. Per garantire una maggiore sicurezza, la VPN utilizza i TrustedServer (i dati sono conservati nella RAM, non su disco). I protocolli supportati sono i noti OpenVPN, L2TP/IPsec e IKEv2, oltre al protocollo proprietario Lightway.

ExpressVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV Stick, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, router e browser (Chrome, Firefox e Edge) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a cinque dispositivi contemporaneamente.

L'abbonamento per un anno con tre mesi gratis può essere sottoscritto a 5,92 euro/mese (sconto del 49%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. È possibile eventualmente usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Surfshark VPN

Surfshark VPN possiede una rete di oltre 3.200 server. Per alcuni di essi è disponibile il Camouflage Mode che impedisce agli ISP di rilevare l'uso della VPN. I protocolli sono WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPsec e Shadowsocks.

Surfshark VPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con il singolo abbonamento è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi.

L'abbonamento per due anni con tre mesi gratis costa 1,98 euro/mese (sconto dell'83%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. È possibile eventualmente usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

ProtonVPN

ProtonVPN possiede una rete di oltre 1.400 server, alcuni dei quali fanno parte dell'infrastruttura Secure Core e sono situati in Svizzera all'interno di un ex rifugio antiatomico, in Svezia all'interno di un data center sotterraneo e in Islanda all'interno di una ex base militare.

I protocolli supportati sono IKEv2, OpenVPN e WireGuard. ProtonVPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Chromebook e router. Un singolo abbonamento consentendo l'accesso contemporaneo fino a dieci dispositivi.

Gli utenti possono scegliere quattro piani (Free, Basic, Plus e Visionary). Attualmente il più conveniente è Plus a 4,99 euro/mese per due anni (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. È possibile anche usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.