CyberGhost VPN: solo 1,90 euro per due anni

L'ottima VPN di CyberGhost è nuovamente in offerta. Stavolta gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per due anni con uno sconto dell'84%, ricevendo anche due mesi aggiuntivi in regalo. Non è noto quando terminerà la promozione, quindi chi fosse interessato all'acquisto deve approfittare subito dell'occasione.

CyberGhost VPN: 1,90 euro/mese per due anni

CyberGhost è una delle VPN con il maggior numero di server nel mondo (sono oltre 7.200 in oltre 91 paesi). Ciò permette agli utenti di trovare facilmente quelli che offrono le prestazioni migliori (solitamente i più vicini geograficamente) o che consentono di aggirare le restrizioni dei principali servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

CyberGhost può essere utilizza con sette dispositivi in contemporanea. È compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. La VPN supporta i protocolli WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2.

Il traffico è protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre la privacy viene garantita dalla politica no-log. Molto utile anche la funzionalità Kill Switch che interrompe l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN (quindi non viene rivelato il vero indirizzo IP).

L'abbonamento per due anni è attualmente in offerta a 1,90 euro/mese e include due mesi gratis (sconto dell'84%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.