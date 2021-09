Juventus-Chelsea: la Champions su Prime Video, gratis

Secondo turno nei gironi di qualificazione per la Champions League 2021-22 e per la prima volta le telecamere di Amazon Prime Video si poseranno sulle maglie della Juventus. La sfida, di altissimo livello, è con i campioni del Chelsea, vincitori dell'ultima edizione della più blasonata delle competizioni europee.

Juventus-Chelsea, gratis su Amazon Prime Video

Dopo le polemiche che hanno accompagnato DAZN anche in questi ultimi giorni, la sfida tecnica torna con Amazon Prime Video che, dopo l'esordio tra Inter e Real Madrid, mette ora a disposizione i propri streaming ai tifosi della Juventus. Si tratta di un contenuto completamente gratuito per tutti coloro i quali già sono abbonati Amazon Prime. Per tutti gli altri, però, c'è un'occasione speciale di cui poter approfittare.

Abbonarsi ora ad Amazon Prime, infatti, apre anzitutto ad un mese gratis di prova (clicca qui per effettuare questo test: clicca su “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni). Al termine di questo mese, e dopo aver fruito gratuitamente di Juventus-Chelsea (mercoledì 29 settembre, ore 21.00) e degli altri contenuti in programma, potrai scegliere se continuare con l'abbonamento al costo di 36 euro annui o se disattivare il tutto senza aver speso alcunché. Esatto, costo zero: zero per l'attivazione della demo, zero per disattivare il tutto entro il primo mese di fruizione.

Insomma, Juventus-Chelsea è di fatto gratuita sia per chi è già abbonato, sia chi non lo è e vorrà approfittare di questa offerta. Non ci sarà Dybala e non ci sarà Morata, ma ci sarà il pubblico Amazon Prime: se anche la seconda partita italiana si vedrà con la medesima qualità della prima, per Amazon sarà un biglietto da visita importante alla luce delle ambizioni future nelle trasmissioni di eventi live.