CyberGhost VPN: 3 mesi di Xbox Series X, One e 360

Una bella notizia per gli appassionati di videogame, in particolar modo di quelli dell'Universo Microsoft Xbox. E cercano anche di proteggere la propria privacy. CyberGhost VPN, leader del settore, ha lanciato una promozione irrinunciabile: il proprio servizio VPN gratis per 3 mesi per Xbox 360, Xbox Series X e Xbox One.

Perché parliamo di una promo irrinunciabile? Basta per esempio dire che è difficile portare il proprio gioco a Minecraft o Fortnite a un nuovo livello. Infatti, in pochi forse sanno che gli operatori possono limitare la banda e minacce online come gli attacchi DDoS possono essere un rischio.

E così, disporre di CyberGhost VPN sulla propria Xbox consente di superare tutto questo ed altri problemi. Puoi passare da un server all'altro con un solo click e accedi ai tuoi giochi preferiti.

Inoltre, CyberGhost VPN cifra tutti i tuoi dati e mantiene i tuoi dati di pagamento, email, foto e password al sicuro dai cybercriminali.

Vediamo altri dettagli dell'offerta.

Come installare CyberGhost VPN per Xbox sul router

Imposta CyberGhost VPN sul tuo router e rendi sicuri tutti i tuoi dispositivi, inclusi Xbox Series X, One, & 360. Segui questi semplici passaggi e sarai a posto in un attimo.

I passaggi da eseguire:

Vai al tuo account

Vai a Le mie impostazioni DNS

Attiva le impostazioni DNS sul tuo IP

Inserisci i nostri Smart DNS nelle impostazioni del router

Riavvia il router

Connetti la tua Xbox al router.

Puoi anche acquistare un router con CyberGhost VPN pre-installata.

Perché è importante un VPN per Xbox

Gli operatori (ISP) tracciano la tua attività online. Attendono finché non inizierai a svolgere attività ad elevato utilizzo di dati, come il gaming su Xbox, per limitare la velocità della connessione al fine di evitare congestioni della rete.

Quando ciò accade, comunicare con il server ti chiederà un sacco di tempo. Ciò causa un aumento molto marcato della latenza.

Una volta attivata CyberGhost VPN potrai connetterti al server più veloce disponibile e approfittare di una banda illimitata. Riceverai un nuovo indirizzo IP in modo che la tua identità digitale sia completamente protetta e lontana da occhi indiscreti come quelli di ISP, snoop e hacker.

Il servizio cifra tutti i dati online con tecnologia AES a 256 bit, la più avanzata tra quelle disponibili attualmente. La tua attività di gaming rimarrà al sicuro e nel più completo anonimato.

