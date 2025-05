Il sequel di Cyberpunk 2077 è ufficialmente in pre-produzione

Pochi giochi come Cyberpunk 2077 hanno tanto deluso al lancio quanto convinto successivamente, grazie ai miglioramenti introdotti con il passare del tempo attraverso patch e correttivi. Nel bene e nel male, l’opera di CD PROJEKT RED ha segnato l’attuale generazione videoludica, sia con i suoi tanti bug iniziali sia proponendo una formula ambiziosa per ridefinire il genere open world, obiettivo centrato solo parzialmente. Ora è ufficiale che il sequel è entrato nella fase di pre-produzione.

Lavori in corso sul sequel di Cyberpunk 2077

Non si tratta di una novità assoluta: il fatto che sia in cantiere è noto fin dal 2022, quando è stato annunciato con il nome in codice Project Orion. Ora il suo team si riferisce al titolo come Cyberpunk 2, ma con tutta probabilità il nome finale sarà un altro. Riportiamo di seguito un estratto in forma tradotta dal comunicato ufficiale dedicato alla prima parte dell’anno.

Diverse settimane fa, il team di CD PROJEKT RED responsabile del prossimo grande gioco ambientato nell’universo di Cyberpunk ha completato la fase concettuale del progetto. Di conseguenza, Cyberpunk 2, precedentemente noto con il nome in codice Project Orion, è entrato nella fase di pre-produzione.

Questo non significa che vedremo il sequel di Cyberpunk 2077 tanto presto. Quasi certamente non prima dell’avvento della prossima generazione di console. Gli errori commessi con il gioco originale e gli altri work in progress della software house, su tutti The Witcher 4, lasciano presagire che si tratterà di una lunga attesa.

Il progetto Cyberpunk 2 è affidato allo studio nordamericano di CD PROJEKT RED, i cui uffici sono divisi tra Boston e Vancouver. Secondo una stima recente, ci sarebbero 350-500 sviluppatori coinvolti. È stato confermato l’impiego di Unreal Engine 5 per dar vita a un comparto grafico dalla qualità fotorealistica.

Nell’iniziativa è coinvolto anche Mike Pondsmith, creatore dell’omonimo gioco di ruolo a cui è ispirato il videogame.