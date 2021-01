D-Link: 2 videocamere di sicurezza in grande sconto!

Siete alla ricerca di una videocamera di sicurezza di ottima qualità? Oggi, grazie alle offerte del giorno di Amazon, ve ne proponiamo ben due della nota azienda D-Link. Una è la D-Link DCS-8525LH che passa da 118,99 euro a 94,90 euro, l’altra è la D-Link DCS-6100LH che passa da 49,90 euro a 34,90 euro.

D-Link DCS-8525LH: caratteristiche principali

La prima è una videocamera di sicurezza wireless motorizzata Full HD che rappresenta una soluzione di monitoring versatile per la casa o il piccolo ufficio. Grazie alla funzione Pan/Tilt con movimenti motorizzati, è possibile monitorare un’intera stanza a prescindere dalla posizione in cui viene collocata, perché ha un raggio d’azione pari a 340 gradi. L’obiettivo riprende immagini in Full HD e può essere ruotato da remoto da smartphone e tablet tramite l’app gratuita mydlink, disponibile per iOS e Android. Registra gratuitamente su Cloud tramite l’applicazione e si integra facilmente con Amazon Echo o con l’Assistente Google per un controllo totalmente vocale. Presente, infine, la visione notturna a infrarossi integrata che consente di vedere fino a 5 metri nell’oscurità più completa.

La videocamera D-Link DCS-8525LH può essere vostra a soli 94,90 euro invece di 118,99 euro.

D-Link DCS-6100LH: caratteristiche principali

La seconda è una videocamera compatta che consente di monitorare ciò che conta di più, giorno e notte, sia dentro che fuori casa. Con il design compatto, la fotocamera può essere posizionata in modo discreto ovunque all’interno della casa ed è ricca di funzionalità utili per monitorare le stanze. La risoluzione video Full HD 1080p consente di vedere più dettagli, mentre la connettività Wi-Fi consente alla videocamera di connettersi alla rete wireless esistente della casa. Il rilevamento di suoni e movimenti integrato avvisa istantaneamente e avvia in automatico la registrazione appena viene rilevato qualcosa. La registrazione gratuita su cloud memorizza video attivati ​​da movimenti e suoni per 24 ore. La visione notturna integrata consente di vedere la casa, anche al buio completo.

La videocamera D-Link DCS-6100LH può essere vostra a soli 34,90 euro invece di 49,90 euro.