D-Link, switch 5 porte a soli 12€: ecco il trucco

C'è un modo solo per poter mettere mano ad uno switch D-Link Gigabit da 5 porte al ridicolo prezzo di soli 12 euro: approfittando dell'offerta Amazon di oggi, che abbatte del 38% il prezzo iniziale, ed approfittando dei 6 euro ulteriori che ancora per questo mese il marketplace regala a chiunque faccia una ricarica sul credito. In pochi click, insomma, puoi raggiungere l'obiettivo. Facciamo un passo alla volta.

Switch D-Link, ecco come affondare il prezzo

Ecco lo sconto D-Link: 18,49 euro per uno switch Gigabit da 5 porte, con alta velocità di trasmissione disponibile su tutte le porte e prioritizzazione del traffico tramite Code Quality of Service. Qualità D-Link, corpo robusto, funzionalità essenziali. La versione da 8 porte è disponibile con uno sconto leggermente inferiore e prezzo scontato da 31,83 euro.

Ma bisogna andare anche oltre: è sufficiente fare qui una ricarica di almeno 60 euro del proprio credito Amazon e si otterranno automaticamente 6 euro di sconto al primo acquisto disponibile. Presto fatto: lo switch D-Link già nel carrello viene decurtato di 6 euro ulteriori e si arriva a 12,49 euro (ossia il 59% di sconto). Nella versione da 8 porte il prezzo scende invece a 25,85 euro.

Bastano pochi click, insomma, e l'occasione è servita.