Da 20€ a massimo 60€: auricolari e cuffie Soundcore di Anker alla Festa delle Offerte Prime

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Soundcore P31i di Anker Cuffie Bluetooth con Cancellazione Adattiva Rumore, Audio Hi-Res, Auricolari con Funzione di Traduzione, 50 ore di Autonomia, Cancellazione Adattiva, IPX5, Nero a soli 25,49 euro!
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Soundcore Q20i di Anker, Cuffie Bluetooth Over-Ear con Cancellazione Rumore, ANC ibrida, 40 ore con ANC, audio Hi-Res, bassi potenti, modalità trasparenza, connessione wireless e controllo tramite app a soli 29,99 euro!
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