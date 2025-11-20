Da 99 a 69€: le Cuffie CMF Headphone Pro sono da acquistare al Black Friday Amazon

Il tuo prossimo acquisto devono essere assolutamente le Cuffie CMF Headphone Pro. Oggi sono in offerta per il Black Friday su Amazon a un prezzo super competitivo. Passano da 99 euro a 69 euro! Con tutto quello che offrono devi acquistarle assolutamente! Si tratta di cuffie di altissima qualità, certificate e professionali, in grado di assicurare un suono perfetto ad ogni ascolto.

Dotate di Cancellazione Attiva del Rumore, eliminano i rumori ambientali fino al 99%! Si tratta di una vera e propria sorpresa pensando al prezzo attuale di vendita. Queste cuffie ti permettono di concentrarti solo su ciò che stai ascoltando. Tuttavia, quando vuoi rimanere consapevole di quello che ti circonda puoi sempre attivare la modalità Trasparenza che ti permette di sentire ciò che accade.

Ma questo non è tutto! Le CMF Headphone Pro sanno sorprenderti ancora. Infatti, sono dotate di Audio Spaziale. Questa tecnologia è in grado di avvolgerti mentre ascolti facendoti vivere un vero e proprio paesaggio sonoro attraverso le due modalità selezionabili: Cinema e Concerto. Ognuna delle due è stata ottimizzata per rendere tutto ancora più coinvolgente. La musica arriverà da ogni direzione.

I morbidi cuscinetti sono estremamente comodi e piacevoli da indossare. Si avvitano e si svitano per pulirli o sostituirli. Potresti anche acquistarne di colori diversi per creare il tuo look. Il potente cursore integrato ti permette di scegliere la modalità bassi o alti nell’App Nothing X. I comandi ti permettono di gestire riproduzione e altro comodamente con le mani. Acquista le Cuffie CMF Headphone Pro a soli 69 euro con il Black Friday di Amazon.