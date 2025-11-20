 Da 99 a 69€: le Cuffie CMF Headphone Pro sono da acquistare al Black Friday Amazon
Da 99 a 69€: le Cuffie CMF Headphone Pro sono da acquistare al Black Friday Amazon

Le Cuffie CMF Headphone Pro passano dai 99€ di listino ai 69€ in offerta con il Black Friday di Amazon e a questo prezzo sono da acquistare.
Le Cuffie CMF Headphone Pro passano dai 99€ di listino ai 69€ in offerta con il Black Friday di Amazon e a questo prezzo sono da acquistare.

Il tuo prossimo acquisto devono essere assolutamente le Cuffie CMF Headphone Pro. Oggi sono in offerta per il Black Friday su Amazon a un prezzo super competitivo. Passano da 99 euro a 69 euro! Con tutto quello che offrono devi acquistarle assolutamente! Si tratta di cuffie di altissima qualità, certificate e professionali, in grado di assicurare un suono perfetto ad ogni ascolto.

Conferma le CMF Headphone Pro a 69€

Dotate di Cancellazione Attiva del Rumore, eliminano i rumori ambientali fino al 99%! Si tratta di una vera e propria sorpresa pensando al prezzo attuale di vendita. Queste cuffie ti permettono di concentrarti solo su ciò che stai ascoltando. Tuttavia, quando vuoi rimanere consapevole di quello che ti circonda puoi sempre attivare la modalità Trasparenza che ti permette di sentire ciò che accade.

CMF Headphone Pro - Cuffie Bluetooth Over-Ear Wireless – Fino a 100h di Batteria, Hi-Res con LDAC, Audio Spaziale, con Cancellazione Attiva del Rumore – Grigio Chiaro

CMF Headphone Pro – Cuffie Bluetooth Over-Ear Wireless – Fino a 100h di Batteria, Hi-Res con LDAC, Audio Spaziale, con Cancellazione Attiva del Rumore – Grigio Chiaro

Ma questo non è tutto! Le CMF Headphone Pro sanno sorprenderti ancora. Infatti, sono dotate di Audio Spaziale. Questa tecnologia è in grado di avvolgerti mentre ascolti facendoti vivere un vero e proprio paesaggio sonoro attraverso le due modalità selezionabili: Cinema e Concerto. Ognuna delle due è stata ottimizzata per rendere tutto ancora più coinvolgente. La musica arriverà da ogni direzione.

Conferma le CMF Headphone Pro a 69€

I morbidi cuscinetti sono estremamente comodi e piacevoli da indossare. Si avvitano e si svitano per pulirli o sostituirli. Potresti anche acquistarne di colori diversi per creare il tuo look. Il potente cursore integrato ti permette di scegliere la modalità bassi o alti nell’App Nothing X. I comandi ti permettono di gestire riproduzione e altro comodamente con le mani. Acquista le Cuffie CMF Headphone Pro a soli 69 euro con il Black Friday di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 nov 2025
