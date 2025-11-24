 Da Avast risparmi subito il 70% sui migliori prodotti di cybersecurity
Da Avast risparmi subito il 70% sui migliori prodotti di cybersecurity
Sicurezza Antivirus
Avast offre il 70% di sconto su Premium Security e Ultimate, i suoi due migliori prodotti per la cybersecurity. Un’offerta notevole, la più importante del 2025, che cade al momento giusto, dato che proprio in queste settimane gli hacker mettono a segno i loro colpi più remunerativi ai danni di vittime totalmente ignare di quanto sta accadendo.

Lo sconto del 70% consente di acquistare le licenze annuali di Avast Premium Security e Avast Ultimate ai seguenti prezzi:

  • 21,90 euro per un anno (corrisponde a 1,82 euro al mese) di Premium Security
  • 31,50 euro per un anno (corrisponde a 2,62 euro al mese) di Ultimate

Al termine del primo anno i due piani in offerta si rinnovano rispettivamente a 72,99 euro e 104,99 euro l’anno. Per tutti coloro che rimanessero delusi dal servizio, ricordiamo che si può sempre fare affidamento sulla garanzia di rimborso di 30 giorni. Segnaliamo infine che i prezzi indicati qui sopra sono validi esclusivamente per un dispositivo tra quelli compatibili con i pacchetti di cybersecurity.

avast sconto 70 per cento

Premium Security e Ultimate di Avast in grande sconto

I piani Premium Security e Ultimate vantano entrambi il nuovo Assistente Avast basato sull’intelligenza artificiale, in grado di rilevare in automatico messaggi fraudolenti e e-mail potenzialmente sospette. Ciò si rivela molto utile soprattutto nella settimana del Black Friday, durante la quale gli hacker vanno a nozze con l’imprudenza di quanti effettuano acquisti online senza alcuna protezione attiva.

Una delle principali funzioni incluse in entrambi i pacchetti di cybersecurity è Protezione e-mail, tool che effettua una dettagliata analisi della posta elettronica al fine di trovare messaggi di posta elettronica sospetti. Con Avast gli utenti vengono protetti in tempo reale, così come i loro documenti personali sensibili e gli eventuali contenuti presenti all’interno del proprio dispositivo. Tutto questo si aggiunge alla pluripremiata protezione antivirus di Avast.

