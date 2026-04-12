Da ExpressVPN ecco il 79% di sconto fino al 21 aprile

Nell’ambito della nuova offerta speciale di primavera i piani della durata di due anni di ExpressVPN beneficiano di uno sconto massimo del 79%, con prezzi a partire da 2,39 euro al mese per il piano Base più quattro mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

ExpressVPN è una delle migliori VPN per l’Italia, grazie alla sua connessione veloce e affidabile. Il fiore all’occhiello è il protocollo proprietario Lightway, progettato per offrire la massima velocità nella navigazione in Internet combinata con il più alto grado di sicurezza. Con il servizio di rete privata virtuale attivo si può navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche nonché mascherare il proprio traffico web agli occhi di utenti indiscreti e cybercriminali.

I prezzi scontati dei piani di due anni

Si comincia dal piano Base, ora disponibile a 2,39 euro al mese per i primi due anni più quattro mesi extra gratuiti. L’importo complessivo per i primi 28 mesi è dunque 66,98 euro, invece di 321,72 euro, con il piano che si rinnova a 79,95 euro all’anno a partire dal terzo anno e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Si passa quindi al piano Avanzato, in offerta a 3,19 euro al mese per effetto del 74% di sconto. Al termine dei primi 28 mesi l’importo totale sarà di 89,38 euro, con il rinnovo fissato a 109,95 euro. Tramite il piano Avanzato è possibile mettere le mani su funzionalità ulteriori come Protezione Avanzata e il password manager ExpressKeys.

Il terzo e ultimo piano è quello Pro: nell’ambito dell’ultima offerta è attivabile al prezzo scontato di 5,19 euro al mese, per un importo totale di 145,38 euro per i primi 28 mesi approfittando dei 4 mesi extra gratis. Tra le altre cose sono inclusi IP dedicato, l’intelligenza artificiale ExpressAI e 5 giorni del servizio di eSIM per l’estero holiday.com.