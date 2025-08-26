Da KPopped a Highest 2 Lowest: le prossime uscite da non perdere su Apple TV+

Il “Back to School” di Apple TV+ è decisamente promettente. La piattaforma della casa di Cupertino, che offre film e serie TV di altissimo livello, si prepara ad accogliere alcune interessanti nuove uscite, oltre a proseguire con i nuovi episodi di show in corso di svolgimento, come Platonic, Invasion e molte altre ancora. Prima di vederle nel dettaglio, ti ricordiamo che puoi abbonarti gratuitamente per 7 giorni senza impegno e poi decidere cosa fare.

I prossimi titoli in uscita su Apple TV+

Cominciamo con Highest 2 Lowest, un nuovo intrigante thriller con protagonista Denzel Washington in arrivo il prossimo 5 settembre in cui interpreta un potente magnate della musica che diventa il bersaglio di un ricatto e si ritrova a lottare per la sua famiglia e la sua eredità.

Passiamo invece a KPopped, cui immagine apre questo articolo, una nuova serie reality incentrata sul complesso e affascinante mondo degli Idol K-Pop di fama mondiale. I concorrenti dovranno reinterpretare le loro hit di successo in chiave K-Pop allo scopo di conquistare il pubblico.

Sempre venerdì è in arrivo la nuova stagione de L’Isola delle Forme, una divertente serie animata da guardare con tutta la famiglia dove protagoniste sono delle simpatiche forme geometriche.

E poi non dimentichiamo i nuovi episodi in arrivo per la seconda stagione di Platonic, per la terza stagione di Invasion e molte altre ancora. Tutto questo è su Apple TV+: provalo gratis per 7 giorni, poi decidi.