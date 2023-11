Da Mondly, migliore app per imparare le lingue, è arrivato il Black Friday

In queste ore Mondly ha lanciato l’offerta esclusiva per il Black Friday, facendo crollare il prezzo del piano a vita a 89,99 euro (rispetto a un valore di 1.999,99 euro). L’accesso a vita consente agli utenti di imparare fino a 41 lingue con un solo acquisto, tra cui l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, giapponese, il cinese, il coreano e il turco. Mondly, grazie ai suoi rivoluzionari metodi di insegnamento online, è stata premiata come Migliore nuova app da Apple e App dell’Anno da Facebook. Per avere accesso a questa offerta esclusiva collegati alla pagina dedicata del sito ufficiale.

L’offerta Black Friday di Mondly sconta il piano a vita del 96%

Negli ultimi tempi Mondly si è imposta come la migliore app per imparare le lingue. Questo grazie all’unione di esercizi incentrati sul riconoscimento vocale e sulla conversazione, insieme a lezioni in realtà aumentata, con l’obiettivo di far parlare le nuove lingue come un vero madrelingua.

Il piano a vita di Mondly garantisce l’accesso per sempre alle lezioni di tutte le 41 lingue che è possibile imparare con la rivoluzionaria app. Oltre a quelle citate qui sopra, si annoverano anche l’arabo, il persiano, l’ebraico, il portoghese, il catalano, l’olandese, lo svedese, il norvegese, il danese, il finlandese, il lettone, il lituano, il greco, il rumeno, l’afrikaans, il croato, il polacco, il bulgaro, il ceco, lo slovacco, l’unghesere e l’ucraino. Presenti nel database anche l’Hindi, il vietnamita, il bengalese, l’indonesiano, il tagalog e il thailandese.

Il segreto del successo di Mondly è quello di focalizzarsi non più sulle singole parole ma sulle frasi di uso comune. Questa tecnica consente di memorizzare le parole più usate molto più velocemente che in passato, rendendo l’apprendimento della lingua più semplice e rapido.

Cogli al volo l’offerta del Black Friday di Mondly per attivare il piano a vita a soli 89,99 euro e risparmiare così quasi 2.000 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.