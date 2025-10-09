 Da non credere! Apple iPhone 16e scende sotto i 500€ su eBay
Un'offerta incredibile è ancora disponibile, ma per poco, su eBay: il fantastico Apple iPhone 16e scende sotto i 500€, approfittane subito.
Un'offerta incredibile è ancora disponibile, ma per poco, su eBay: il fantastico Apple iPhone 16e scende sotto i 500€, approfittane subito.

Proprio in questo momento su eBay è in corso un’offerta molto interessante se cerchi un nuovo smartphone di qualità medio di gamma a un ottimo prezzo. Infatti, Apple iPhone 16e è sceso sotto i 500 euro. Pochissimi pezzi sono ancora disponibili, ma ti consigliamo di essere veloce. Acquistalo adesso a soli 499 euro, invece di 729 euro.

Acquista ora iPhone 16e

Grazie a questa promozione stai risparmiando esattamente 230 euro. Un’ottima occasione se cerchi una soluzione completa a prezzo vantaggioso. Infatti, iPhone 16e è lo smartphone ideale per chi vuole risparmiare, ma non rinunciare alle ultime funzionalità disponibili. Progettato per Apple Intelligence, questo gioiellino saprà darti grandi soddisfazioni.

Tornando all’offerta di eBay per un momento, vogliamo sottolineare che la consegna gratuita è spesso inclusa in molte delle destinazioni in Italia. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, hai la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Un aiuto in più, opzionale, che può farti comodo se vuoi approfittare dell’ottima offerta senza dover pagare con fretta.

Apple iPhone 16e: fuori bellissimo, dentro potente

Apple iPhone 16e al prezzo di soli 499 euro è un vero e proprio affare. Acquistalo immediatamente! Prima che gli ultimi pezzi finiscano su eBay. Fuori è bellissimo. Il design moderno lo rende davvero un prodotto al passo con i tempi. Inoltre, è anche resistente, pensato per durare nel tempo. Insomma, un investimento molto valido.

Apple iPhone 16e 5G 128GB 6,1

Apple iPhone 16e 5G 128GB 6,1" Nuovo Originale Smartphone NERO black

499,00
Vedi l'offerta

Dentro è potente. Infatti, il suo cuore è il chip Apple A18, progettato proprio per Apple Intelligence. Ti stupirà per la sua rapidità e fluidità nel gestire app, giochi e, per l’appunto, Apple Intelligence. Le prestazioni sono pazzesche e rendono tutto molto più facile, assicurandoti un’esperienza lato utente sempre soddisfacente.

Acquista ora iPhone 16e

L’autonomia è grandiosa. La sua potente batteria assicura fino a 26 ore di riproduzione video. Quindi puoi portarlo sempre con te senza preoccuparti della sua autonomia. E se pensi che una fotocamera non basta, allora dai un’occhiata agli scatti della Fotocamera Fusion da 48MP, resterai sorpreso. Acquista Apple iPhone 16e a soli 499 euro, invece di 729 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ott 2025

Osvaldo Lasperini
9 ott 2025
