Da Octopus l'offerta per risparmiare sulla prossima bolletta luce e gas: ecco le nuove tariffe

Il fornitore energetico britannico Octopus ha da poco rinnovato le tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi, l’offerta che consente di bloccare il costo della materia prima luce e gas per un anno consecutivo. Grazie alle tariffe concorrenziali e al prezzo fisso, gli utenti hanno una significativa opportunità di risparmiare sulla prossima bolletta.

Octopus Energy nasce nel 2016 nel Regno Unito, dove nel giro di pochi anni si afferma come il primo fornitore energetico del Paese. Alla base del successo non ci sono solo i prezzi concorrenziali, ma anche la trasparenza dell’offerta, e di conseguenza l’assenza di costi nascosti, più la facilità con cui leggere in autonomia la propria bolletta.

Le nuove tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus

Rispetto alla precedente offerta, Octopus applica un prezzo della materia prima luce più basso: da 0,1188 euro/kWh si passa ora a 0,1133 euro/kWh. I prezzi relativi alla componente gas e ai servizi di commercializzazione rimangono invece gli stessi: 0,419 euro/Smc e 84 euro all’anno.

Ecco un riepilogo completo di quanto appena detto.

Luce

0,1133 euro/kWh per 12 mesi consecutivi: costo della materia prima luce bloccato per un anno

per 12 mesi consecutivi: costo della materia prima luce bloccato per un anno 84 euro all’anno: costo dei servizi di commercializzazione

Gas

0,419 euro/Smc per 12 mesi consecutivi: costo della materia prima gas bloccato per un anno

per 12 mesi consecutivi: costo della materia prima gas bloccato per un anno 84 euro all’anno: costo dei servizi di commercializzazione

In bolletta restano poi anche le voci legate alle seguenti spese indipendenti da Octopus: spese per il trasporto e la gesione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.

Tra gli elementi più importanti in cui Octopus Energy si differenzia dagli altri fornitori è la libertà concessa ai suoi clienti di scegliere la tariffa più conveniente anche al termine dei 12 mesi. Questo fa sì che gli utenti di Octopus risparmino ogni anno in modo intelligente.

Le tariffe qui sopra sono valide per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura Octopus Fissa 12 Mesi entro il 13 agosto 2025.