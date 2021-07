Da oggi la benzina Eni si paga con Telepass Pay

Eni e Telepass hanno siglato un accordo che consentirà di attivare Telepass Point in 200 Eni Live Station convenzionate e, al contempo, di pagare con l'app Telepass Pay in 350 stazioni Eni Live Station (sia in autostrada che in città) di tutta Italia. Le parti uniscono dunque le rispettive risorse per uno sforzo sinergico orientato a favorire la comodità di acquisto da parte degli utenti.

Eni + Telepass

La prima novità è relativa all'attivazione dei Telepass Point (oggi 200, ma presto arriveranno a quota 500) presso le Eni Live Station: in questi nuovi riferimenti sarà possibile “richiedere, ritirare e sostituire il dispositivo Telepass (anche un secondo dispositivo)”, nonché avere assistenza e informazioni sulle offerte in atto. Entro l'estate, inoltre, sarà possibile anche attivare l'assistenza stradale.

La seconda è afferente invece a 350 Eni Live Station (sia servito che iperself) ove il carburante da oggi potrà essere pagato attraverso l'app Telepass Pay: “il servizio di pagamento viene quindi gestito direttamente dal device mobile del cliente, su dispositivi iOS e Android, in maniera semplice, rapida e del tutto cashless ed è compreso nel canone mensile fisso di Telepass Pay“.

Così Gabriele Benedetto, AD Telepass: “La partnership con Eni ci consente di proseguire il percorso per facilitare la vita delle persone in mobilità, mantenendo l'approccio Safe&Clean, fortemente digitale e sostenibile, unito alla realtà fisica dei Telepass Store di Milano e Torino e dei nuovi T-Point di prossimità“. Il sito Enistation rende disponibile l'elenco delle stazioni attivate, in quella che è una partnership destinata ad ampliarsi per sposare a tutto tondo l'esperienza di viaggio degli italiani.