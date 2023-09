Da principiante ad avanzato: corso Excel completo a soli 14 euro

Padroneggiare Microsoft Excel è un asset fondamentale per il successo professionale in una vasta gamma di settori. E ora, hai l’opportunità unica di acquisire queste competenze a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Il corso “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato” è ora disponibile a soli 14,99 euro, con uno sconto dell’81% rispetto al prezzo originale di 79,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare il tuo bagaglio di competenze e accrescere il tuo valore sul mercato del lavoro.

Excel, un corso eccezionale a un prezzo imbattibile

Questo corso, che ha raggiunto il grado di best-seller su Udemy sia in Italia che a livello internazionale, si distingue per la sua efficacia e innovazione nell’insegnamento di Excel. Con oltre 44.000 iscritti e quasi 16.000 recensioni positive, è diventato il riferimento per chi desidera padroneggiare Excel.

Una delle caratteristiche distintive di questo corso è il suo approccio innovativo alle lezioni. Niente video troppo lunghi che distolgono l’attenzione: al contrario, ogni lezione ha una durata media di 8 minuti, con un massimo di 12 minuti ciascuna. Questo garantisce un apprendimento efficace e coinvolgente, permettendoti di assimilare le informazioni senza sentirti sopraffatto.

Tutto in uno: dai fondamenti all’avanzato

A differenza di molti corsi che suddividono Excel in livelli base, intermedio e avanzato, questo corso adotta un approccio “all-inclusive“. Qui, l’obiettivo è formarti nell’utilizzo efficace di Excel, fornendoti strumenti concreti e casi di lavoro reali. Questo significa che, indipendentemente dal tuo livello di esperienza attuale, troverai materiale adatto alle tue esigenze.

Un altro grande vantaggio di questo corso è la sua flessibilità. Le lezioni sono state registrate utilizzando Excel 2016, ma sono adatte anche a chi utilizza versioni precedenti come Excel 2010 o 2013. Questo ti permette di apprendere e applicare le competenze acquisite, indipendentemente dalla versione del software che utilizzi.

Le lezioni, sviluppate da esperti con esperienza in importanti società e corporate in vari settori, seguono una logica meticolosa. Sarai guidato passo dopo passo attraverso argomenti fondamentali e avanzati, con numerosi quiz ed esercizi di diversa difficoltà per consolidare le tue competenze. L’obiettivo finale è aiutarti a acquisire una piena maturità nell’utilizzo pratico di Excel, consentendoti di eccellere nel tuo ambito professionale.

Questo ottimo sconto dell’81% è disponibile solo per un periodo limitato: approfitta subito di questa offerta a soli 14,99 euro per accedere illimitatamente al corso completo, a tutte le oltre 200 lezioni, più di 20 ore di video on-demand, risorse scaricabili e un certificato di completamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.