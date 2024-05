Tra le demo condivise da Google durante il keynote che ha aperto l’evento I/O 2024, una mostra chiaramente perché non è ancora giunto il momento di prendere come oro colato tutto ciò che arriva dall’intelligenza artificiale. Nella Gemini era, così il gruppo di Mountain View definisce questa fase, è possibile rivolgersi agli algoritmi per ottenere una risposta a qualsiasi domanda. O quasi.

L’IA di Gemini scivola nella demo dell’I/O 2024

Uno dei filmati, più nello specifico quello dedicato all’iniezione IA che sta per interessare il motore di ricerca, bigG spiega come sarà a breve possibile trovare informazioni online partendo da un video registrato in tempo reale.

Il protagonista è alle prese con il blocco della leva di avanzamento della pellicola in una macchina fotografica analogica. La inquadra con lo smartphone, prova a muoverla senza successo e nel frattempo chiede Perché la leva non si muove? . Ecco quanto restituito da Gemini.

Il terzo punto, Apri lo sportello posteriore e rimuovi delicatamente la pellicola se la fotocamera è bloccata , è il modo migliore per buttare tutte le immagini scattate in precedenza, esponendole alla luce e rovinando irrimediabilmente il supporto. A questo servono gli ambienti completamente bui impiegati nella fase di sviluppo. È possibile che, in Google, nessuno abbia dimestichezza o quantomeno una conoscenza di base della fotografia analogica? Fa sorridere che, nella demo dell’I/O 2024, si sia scelto di sottolineare e mettere in evidenza proprio questo suggerimento, fra tutti l’unico da non seguire assolutamente.

Non è il primo scivolone di questo tipo. All’inizio dello scorso anno è toccato a Bard (poi ribattezzato Gemini), secondo cui la prima immagine di un esopianeta sarebbe stata scattata dal James Webb Space Telescope, mentre è opera del Very Large Telescope.