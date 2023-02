Google Bard: annuncio troppo frettoloso?

Google ha svelato Bard il 6 febbraio, anticipando di un giorno l’annuncio del nuovo Bing da parte di Microsoft. Alcuni dipendenti dell’azienda di Mountain View hanno però criticato il lancio del chatbot basato su LaMDA, in quanto “affrettato e pasticciato”. Durante la demo è stato anche notato un errore imperdonabile per un’intelligenza artificiale.

Google Bard lanciato troppo presto

In seguito alla crescente popolarità di ChatGPT, i dirigenti di Google hanno subito ipotizzato un possibile pericolo per il core business, ovvero i profitti derivanti dalle inserzioni mostrate nel motore di ricerca. Per questo motivo è stato abbandonato l’approccio conservativo (LaMDA viene sviluppato da molti anni) e annunciato ufficialmente il chatbot Bard (con il benestare di Larry Page e Sergey Brin).

Commentando il lancio sulla message board interna, molti dipendenti hanno sottolineato che è stato fatto di fretta, solo per anticipare un diretto concorrente (Microsoft). Durante l’evento trasmesso in diretta non è stato possibile mostrare alcune funzionalità su Android perché mancava lo smartphone. Su Twitter è stata pubblicata invece una demo che mostra una risposta sbagliata. Bard ha scritto che la prima immagine di un esopianeta è stata scattata dal James Webb Space Telescope. In realtà è stata scattata nel 2004 dal Very Large Telescope.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

Un dipendente ha suggerito di tornare a ragionare sul lungo periodo. Un altro ha evidenziato che il licenziamento di 12.000 persone ha incrementato il valore delle azioni del 3%, mentre l’errore di Bard ha diminuito il valore del 9%. Google ha perso circa 100 miliardi di dollari di capitalizzazione in un solo giorno. Eppure il CEO Sundar Pichai aveva affermato in un meeting con altri dirigenti che c’è un rischio reputazionale nel lancio anticipato di un chatbot.