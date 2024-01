Da THORChain e Injective l'attenzione si sposta su una nuova stella nascente

Nel dinamico spazio delle criptovalute, per navigare in un panorama in continua evoluzione è necessario avere un occhio attento alle opportunità emergenti e alle potenziali insidie. Qui approfondiamo gli ultimi sviluppi di tre altcoin – NuggetRush (NUGX), THORChain (RUNE) e Injective (INJ). I progetti hanno catturato l’attenzione degli investitori per motivi diversi. Continua a leggere per scoprire la natura diversa e innovativa di NuggetRush, THORChain e Injective.

NuggetRush (NUGX) è un promettente nuovo arrivato nel settore delle criptovalute, che integra gioco P2E e GameFi

NuggetRush (NUGX) è uno dei migliori altcoin in cui investire, che incorpora i principi di Impact Gaming e GameFi.

Interessante notare che NuggetRush (NUGX) è tra le ultime ICO di criptovalute che si sono aggiunte al mercato, cercando di detronizzare i token già affermati. Pur essendo una novità nel settore delle criptovalute, NuggetRush (NUGX) genera molto interesse ed entusiasmo tra i trader e gli investitori.

​​In questo contesto, NuggetRush integra perfettamente due tendenze dominanti delle criptovalute, perché opera come una piattaforma di gioco NFT play-to-earn (P2E) con una cultura dei meme. Inoltre, la fornitura limitata di 500 milioni di token di NUGX aiuta a sostenere il potenziale di crescita del progetto.

NuggetRush (NUGX) è stato progettato con un innovativo concetto di gioco Play-to-Earn (P2E) che ridefinisce l’esperienza delle criptovalute, rendendola un viaggio redditizio e interattivo. Questo concetto aumenta l’interazione con l’utente e rende NuggetRush (NUGX) il migliore investimento in criptovalute, offrendo benefici tangibili che superano il trading speculativo.

L’andamento della prevendita del progetto è la prova del suo grande potenziale. Attualmente, NuggetRush (NUGX) è valutato 0,018 $ nel quinto round della prevendita. Il progetto ha venduto oltre 160 milioni di token NUGX e ha raccolto oltre 1,8 milioni di dollari. Considerate tutte queste caratteristiche e il potenziale di crescita, NuggetRush (NUGX) è considerata una buona criptovaluta da acquistare oggi.

THORChain (RUNE) affronta correzioni e resistenze nel recente movimento dei prezzi e nelle prospettive di mercato

Dopo aver oscillato lateralmente per qualche tempo, il prezzo di THORChain (RUNE) ha registrato una correzione della valutazione di oltre il 10% nelle prime ore di trading del 17 gennaio 2024.

THORChain (RUNE) ha scambiato in un intervallo consolidato per un po’, dopodiché gli investitori al rialzo hanno guadagnato slancio e il prezzo è uscito dall’intervallo. Nonostante ciò, questo rialzo di THORChain (RUNE) è stato di breve durata, perché il prezzo ha affrontato un rifiuto vicino a 6,455 $.

Dopo questo incidente, il prezzo di THORChain (RUNE) ha subito una forte influenza ribassista e ha perso tutti i guadagni ottenuti di recente. Mentre il mercato delle criptovalute perdeva slancio, THORChain (RUNE) ha registrato una perdita del 20% nella sua capitalizzazione sul mercato delle criptovalute. Da allora, THORChain (RUNE) è stata scambiata in modo laterale, indicando che il token era poco ispirato e in attesa del prossimo catalizzatore di prezzo.

Il 18 gennaio 2024, THORChain (RUNE) era quotata a 4,11 $, in calo del 23,81% nell’ultima settimana. Gli esperti sostengono che THORChain (RUNE) si troverà a lottare al di sotto della resistenza di 4,55 $, soppressa dall’aumento della pressione di vendita nello spazio delle criptovalute.

L’attesa cresce quando Injective (INJ) si prepara a sbloccare 150 milioni di dollari di token

Basandosi su una recente analisi, la rete di Injective (INJ) si sta preparando a un evento di mercato considerevole con l’imminente rilascio di quasi 150 milioni di dollari di token INJ. Lo sviluppo, previsto per il 21 gennaio 2024, dovrebbe introdurre una maggiore volatilità nel prezzo di Injective (INJ), segnando un grande momento per gli analisti di mercato e gli investitori.

Gli sblocchi dei token sono eventi importanti nello spazio degli altcoin, per lo più considerati con una prospettiva ribassista. Questi eventi portano a un aumento dell’offerta di Injective (INJ) che, insieme a una domanda invariata, normalmente si traduce in un calo del valore.

Per Injective, il rilascio di 3,67 milioni di token INJ rappresenta il 4,33% dell’offerta totale. Pertanto, potrebbero influenzare notevolmente le dinamiche sul mercato. La maggior parte di questi token di Injective (INJ) sono assegnati al team e ai consulenti del network, creando una possibile pressione di vendita sul mercato.

Dal 20 dicembre 2023, Injective (INJ) è stata scambiata all’interno di un intervallo, che rappresenta una fase di consolidamento che potrebbe ridursi a causa della volatilità attesa dovuta allo sblocco dei token.

Il 18 gennaio 2024, Injective (INJ) era quotata a 37,67 $, in calo del 6,89% nell’ultima settimana. Gli esperti sostengono che Injective (INJ) testerà il supporto a 35,50 $ prima della fine di gennaio, spinta dalla pressione di vendita dallo sblocco del token.

