Come usare Da Vinci Eye per disegnare come un pro

Da Vinci Eye è un’applicazione sviluppata da Blackmagic Design, la stessa azienda che ha rilasciato il popolare strumento di editing video DaVinci Resolve. Utilizzando Da Vinci Eye, è possibile disegnare utilizzando la realtà aumentata.

Che cos’è la realtà aumentata

La realtà aumentata (AR) è una tecnologia che permette di sovrapporre e integrare contenuti virtuali generati dal computer con l’ambiente circostante reale. Funziona sfruttando la fotocamera di smartphone, tablet o dispositivi indossabili come visori e occhiali AR, per acquisire immagini dell’ambiente fisico e aggiungervi in tempo reale elementi digitali interattivi.

Ad esempio, puntando la fotocamera verso un muro vuoto, un’applicazione di realtà aumentata potrebbe visualizzare e permettere di interagire con un’opera d’arte virtuale come se fosse effettivamente appesa a quel muro. Oppure, inquadrando un modellino di automobile, l’AR può mostrarne una versione tridimensionale in scala reale, da osservare ed esplorare da tutte le angolazioni ruotando fisicamente attorno al modellino.

Qual è la differenza tra realtà virtuale e realtà aumentata?

Sia la realtà virtuale che la realtà aumentata ampliano le possibilità percettive e interattive dell’utente in modo innovativo. La differenza principale tra VR e AR sta nel tipo di esperienza generata e nel rapporto con l’ambiente fisico circostante.

La realtà virtuale è una tecnologia che permette di immergersi completamente in un ambiente digitale simulato, attraverso l’utilizzo di visori e cuffie che isolano dal mondo reale. L’utente vive un’esperienza full immersive, nella quale può interagire con oggetti e personaggi generati al computer che sembrano reali. La realtà fisica viene completamente sostituita da quella virtuale.

La realtà aumentata invece non sostituisce il mondo reale, ma vi si sovrappone arricchendolo e integrandolo con elementi virtuali, come immagini 3D, video, informazioni testuali. Attraverso smartphone, tablet o visori AR, l’utente vede l’ambiente che lo circonda sul quale vengono aggiunti contenuti digitali interattivi. L’esperienza rimane pertanto ancorata alla realtà fisica, seppure potenziata dalla computer grafica. In sintesi, la VR crea un’esperienza completamente virtuale mentre l’AR potenzia quella reale.

Come funziona Da Vinci Eye

Presente sul mercato dal 2016, l’app Da Vinci Eye ha acquisito una rilevanza ancora maggiore nel 2024, quando Apple ha lanciato il visore di realtà aumentata Vision Pro. L’applicazione è scaricabile sui sistemi operativi iOS, Android e iPadOS per dispositivi mobili. È disponibile anche su VisionOS, il sistema operativo proprietario di Apple per la realtà aumentata, a patto di possedere il Vision Pro.

Grazie alla diffusione di dispositivi AR avanzati come Vision Pro, Da Vinci Eye sta vivendo una seconda giovinezza, permettendo agli utenti di sfruttare appieno le sue funzionalità di disegno in realtà aumentata utilizzando visori immersivi. L’applicazione, infatti, si sta ritagliando un ruolo di rilievo nell’ecosistema AR, proponendosi come strumento versatile e potente per creare contenuti digitali interattivi e dare libero sfogo alla creatività.

Da Vinci Eye aiuta gli utenti a disegnare nella vita reale utilizzando la realtà aumentata. Dopo aver scelto l’immagine che si desidera riprodurre, si può iniziare a disegnare con la fotocamera come guida. È possibile disegnare diversi tipi di immagini (volti, animali, cibo, ecc.).

L’app mette a disposizione anche una serie di video tutorial che aiutano a prendere familiarità con lo strumento. Inoltre, offre numerose risorse per il disegno, come tecniche avanzate e link a video YouTube pubblicati da altri utenti dell’app. Sono presenti lezioni di disegno di diversi generi – anime, ritratto, azione, stencil – pensate per chi è alle prime armi ma anche per chi vuole migliorare le proprie capacità.

Come usare Da Vinci Eye

Disegnare con Da Vinci Eye è piuttosto semplice, anche se potrebbe richiedere un po’ di tempo per abituarsi per chi è alle prime armi. Per cominciare è necessario:

Selezionare l’icona +Draw.

Scegliere una delle immagini presenti nell’app.

Toccare “Draw this” e scegliere se si desidera utilizzare la modalità AR o la modalità classica.

Iniziare a disegnare puntando la fotocamera verso il foglio. Se necessario, spostare l’immagine e/o il dispositivo.

Con un po’ di pratica, Da Vinci Eye permette di disegnare in modo semplice e intuitivo sia in modalità classica che in realtà aumentata. Tuttavia, è è consigliabile utilizzare un cavalletto per sollevare il dispositivo, in modo che siano visibili contemporaneamente sia l’immagine di riferimento che il foglio su cui si disegna.

L’utilizzo di Da Vinci Eye con il visore Vision Pro dovrebbe semplificare notevolmente le cose, dato che le mani rimangono libere e l’immagine di riferimento è sempre a portata di sguardo. Scegliendo con attenzione dove collocare il dispositivo e, quando possibile, utilizzando un supporto rialzato, si può migliorare sensibilmente l’esperienza di disegno.

Da Vinci Eye è gratuito?

Ni. Sui dispositivi Apple è possibile utilizzare alcune funzionalità di base di Da Vinci Eye in modo gratuito, come disegnare su immagini caricate da altri utenti. Questo la rende un’ottima app per imparare a disegnare. Tuttavia, per poter disegnare o caricare le proprie immagini è necessario abbonarsi a Da Vinci Eye PRO. Inoltre, per scaricare l’app su Android bisogna pagare 17,99 euro. La versione PRO costa 34,99 euro all’anno sui dispositivi Apple (o 5,99 euro al mese).

Quindi Da Vinci Eye offre funzionalità gratuite ma limitate, mentre per sbloccare tutte le sue potenzialità creative è richiesto un abbonamento alle versioni Pro su iOS e Android.

3 siti che insegnano a disegnare

Oltre a Da Vinci Eye, ci sono molti siti che insegnano a disegnare bene.

1. Drawspace

Drawspace sito permette di imparare a disegnare e a fare schizzi. La mente dietro al sito è Brenda Hoddinott. Non è solo la varietà di soggetti che si possono imparare a disegnare o il forum di discussione ben curato a rendere il sito eccellente, ma anche il layout facile da usare che consente di costruire gradualmente le proprie competenze.

Sono presenti sia corsi gratuiti che a pagamento, con un numero sufficiente di esercitazioni di disegno gratuite (circa il 15%) per iniziare. Gli utenti possono apprezzare le esercitazioni in PDF di alta qualità e dettagliate, con illustrazioni e indicazioni passo-passo. È possibile visualizzarle online senza necessità di scaricarle. Per accedere ai corsi completi, è necessario registrarsi gratuitamente.

Nel complesso il sito risulta una risorsa preziosa per chi desidera muovere i primi passi nel disegno, mettere alla prova le proprie capacità e interagire con una community di artisti.

2. Artyfactory

Artyfactory rappresenta una risorsa gratuita per chi desidera imparare a disegnare, dipingere e comprendere meglio il mondo del design. Alcuni dei tutorial illustrati passo-passo che propone sono unici nel loro genere.

Il sito guida l’utente attraverso la storia dell’arte e lezioni dettagliate che spiegano tecniche di disegno e pittura di vario tipo. I contenuti sono pensati sia per principianti assoluti che vogliono muovere i primi passi, sia per chi possiede già alcune basi e vuole migliorare.

3. Drawing now

Drawing Now è una piattaforma collaborativa, adatta sia ai principianti che a chi vuole migliorare le proprie abilità. Le esercitazioni risultano facili da seguire, rese ancora più efficaci dalla presenza di screencast dimostrativi che accompagnano le istruzioni passo-passo.

Inoltre, è possibile per gli utenti creare tutorial personalizzati, condividendo così le proprie conoscenze su come disegnare con gli altri membri della community. Il sito dispone anche di uno strumento integrato che consente di disegnare direttamente online.