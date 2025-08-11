Dai al tuo PC un'altra possibilità: CCleaner Premium è ora in sconto del 70%

L’estate mette a dura prova i computer, specialmente quelli che iniziano ad avere qualche anno di troppo: le ventole si accendono ogni due per tre, la navigazione in Internet è incerta, l’utilizzo di programmi appena appena più pesanti diventa un’odissea. Di fronte a tali premesse, la decisione di sostituire il proprio PC con uno nuovo non sembra tanto campata per aria, anzi.

Prima però di aprire il portafoglio e sborsare almeno 400-500 euro per l’acquisto di uno nuovo, la mossa più intelligente è dare al proprio dispositivo un’altra possibilità. No, nessun rito magico né un workaround pescato dai confini di Internet, ma un solido programma che ha già risposto presente all’appello degli utenti più disperati: CCleaner Premium.

Tutti, o quasi, conoscono la versione gratuita del software. Con il pacchetto Premium si compie un ulteriore salto di qualità, proprio per scongiurare un’eventuale spesa più alta affrettata, o meglio non necessaria. In questi giorni, per effetto dello sconto del 70%, il piano annuale è in offerta a 26,98 euro invece di 89,95 euro, con un risparmio pari a 62,97 euro per 12 mesi.

Nuova vita al PC con CCleaner Premium

A fronte di una spesa irrisoria, inferiore ai 30 euro, si ha l’opportunità di ripristinare le performance del PC a un livello più che soddisfacente, o comunque tale da poter rinviare l’acquisto di un nuovo computer senza troppi tentennamenti. Il merito è da attribuire a CCleaner Professional Plus, tra i migliori strumenti per la pulizia del PC oggi disponibili sul mercato, in grado di rendere il computer da subito più veloce e sicuro.

A proposito di sicurezza, il pacchetto CCleaner Premium include anche Kamo, lo strumento di CCleaner che nasconde la posizione e le attività online svolte dall’utente, previene il tracciamento online e cancella in automatico la cronologia dei browser. Per attivare la connessione privata utilizza il protocollo VPN WireGuard, grazie al quale si ha un aumento della velocità fino al 35%. Preso singolarmente, Kamo presenta un costo di poco inferiore ai 25 euro, mentre con CCleaner Premium è incluso nel prezzo.

L’offerta relativa a CCleaner Premium, grazie alla quale è possibile beneficiare di un maxi sconto del 70%, è valida per un periodo di tempo limitato.