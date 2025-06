Dai Carabinieri utili consigli per contrastare le truffe online

Da sempre l’Arma dei Carabinieri è vicina ai cittadini per proteggerli non solo contro i reati, ma anche contro le truffe online. In questi giorni ha fornito alcuni consigli utili per contrastarle e proteggere la propria persona contro il furto di identità, dati e denaro, sempre più comuni online sia per chi acquista che per chi vende.

Nello specifico, il Maresciallo Maggiore Giuseppe Ciulla, del Comando Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, in occasione di un incontro organizzato da Adiconsum Parma Piacenza, in collaborazione con Anteas e Cisl FNP, ha spiegato come prevenire e affrontare possibili pericoli online.

“È certamente utile capire quali sono le tattiche e le direzioni che i malfattori intraprendono per poter poi attivare una rete di protezione, informare e far sì che la cittadinanza alzi la soglia di attenzione“, ha spiegato il Maresciallo Maggiore, sottolineando così l’importanza da parte di tutti, forze dell’ordine, enti e utenti, di rimanere aggiornati e informati circa le nuove minacce.

Truffe Online: i consigli dei Carabinieri

Parlando dei pericoli e delle relative precauzioni contro le truffe online, il Maresciallo Maggiore Giuseppe Ciulla ha dichiarato: “Bisogna fare molta attenzione quando si compra tramite app o anche sui social e quando accedete alla rete ‘libera’. Fondamentalmente aprite il vostro smartphone a chiunque”.

“Ecco perché – continua – è più che probabile che il vostro numero vada poi nei canali sbagliati e venga poi utilizzato per i tentativi di raggiro che conosciamo, tramite chiamate, mail che chiedono di cliccare link sospetti o messaggi su WhatsApp“.

Come per chi acquista, anche chi vende online deve fare molta attenzione alle truffe e alle relative conseguenze: “Di solito si pensa alla pericolosità degli acquisti, ma anche chi mette in vendita sui vari canali può essere truffato, e anche per cifre ragguardevoli, come nel caso della ‘truffa del bancomat’“, ha precisato il Maresciallo Maggiore Ciulla.