Dai un boost al tuo customer service con l'AI di Tidio

Nel mondo frenetico del business online, c’è una cosa che non dovreste mai sottovalutare: il potere di un servizio clienti straordinario. È un dato di fatto che soddisfare le esigenze dei clienti e fornire loro risposte rapide e precise può fare la differenza tra il successo e il fallimento di un’azienda. Ed è qui che entra in gioco Tidio, la soluzione all-in-one che promette di trasformare il modo in cui interagite con i vostri clienti e di migliorare le vostre conversioni.

Con il suo arsenale di funzionalità all’avanguardia, Tidio si candida a diventare il vostro migliore amico nell’arena del servizio clienti. Tra questi c’è l’innovativo Lyro AI, il primo chatbot conversazionale AI pensato per le piccole e medie imprese: scopri come ottenere ben 50 conversazioni gratuite guidate dall’Intelligenza Artificiale.

Tidio, un assistente all-in-one per il tuo business

Grazie a Tidio, non sarà mai più necessario saltare da una piattaforma all’altra per rispondere alle e-mail, ai messaggi di Facebook, alle chat live o ai messaggi diretti su Instagram: la piattaforma, infatti, mette tutto a portata di mano, offrendo una vista centralizzata di tutte le vostre comunicazioni. Inoltre, per la felicità del cliente, è possibile rispondere alle domande frequenti in pochi secondi grazie alle risposte predefinite.

Tidio va oltre la semplice gestione delle comunicazioni, offrendo una funzionalità che vi permette di conoscere i prodotti che i vostri visitatori stanno esaminando in tempo reale. Potete così avviare una conversazione tramite il widget di chat per fare raccomandazioni mirate e rimuovere gli ostacoli alla conversione. La personalizzazione è la chiave per conquistare i cuori dei clienti: Tidio riconosce i clienti abituali, consentendovi di visualizzare la loro cronologia di acquisti e offrire suggerimenti su misura. In più, Tidio si integra con estrema semplicità su decine di strumenti e piattaforme e-commerce come Shopify, WordPress, Wix e molte altre.

Lyro AI: come funziona l’innovativo chatbot di Tidio

Il pezzo forte dell’intera offerta è Lyro AI: il primo chatbot conversazionale AI pensatoi per piccole e medie imprese, amato da tutti gli utenti della piattaforma. Con Lyro potete offrire un’assistenza personalizzata e risolvere automaticamente fino al 70% dei problemi dei clienti. L’IA apprende dalle vostre FAQ in pochi secondi e può formulare risposte complesse per soddisfare le esigenze dei vostri clienti. Il bello è che potete tenerlo sempre aggiornato con le informazioni più recenti.

Inoltre, Lyro è incredibilmente facile da implementare e non richiede formazione. Grazie a un ambiente di gioco, potete simulare le interazioni dei clienti e adattare le FAQ di conseguenza. E soprattutto, Lyro è sempre attivo, supportando i vostri clienti 24/7.

Tidio è molto più di una semplice piattaforma di chat. È una soluzione completa per migliorare la vostra comunicazione con i clienti, aumentare le conversioni e fornire un servizio eccezionale. E con l’aggiunta di Lyro AI, potete portare il vostro servizio clienti a un livello superiore. Ecco tutti i piani in abbonamento disponibili:

Piano Free senza costi

senza costi Starter a 29 euro al mese

a 29 euro al mese Communicator a 25 euro mensili

a 25 euro mensili Chatbots a 29 euro

a 29 euro Chatbots & Communicator, bundle a 29 + 25 euro mensili

Ogni piano include funzionalità e limiti differenti, che puoi visualizzare integralmente sulla pagina ufficiale di Tidio. Inoltre, la piattaforma offre una promozione speciale: avrete infatti l’opportunità di provare l’innovativo Lyro AI con 50 conversazioni gratuite guidate all’Intelligenza Artificiale.

