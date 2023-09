Tidio, la piattaforma AI per un servizio clienti di qualità

Tidio è una piattaforma di customer service che permette di comunicare con i propri clienti in modo semplice ed efficace, offrendo diverse funzionalità come chat dal vivo, chatbot, email marketing e messaggistica integrata. Tidio aiuta le aziende a migliorare la soddisfazione dei clienti, aumentare le conversioni, fidelizzare i clienti e ottenere feedback preziosi.

Cos’è Lyro?

Lyro è una funzionalità di Tidio che usa l’intelligenza artificiale e il natural language processing per capire le domande dei clienti e interagire con loro in conversazioni naturali. Lyro risponde fino al 70% delle domande comuni dei clienti. Lavora solo con i dati presenti nel contenuto di supporto, minimizzando la probabilità di risposte errate. Fornisce assistenza a più clienti contemporaneamente, permettendo di affrontare ogni richiesta durante i picchi di domanda.

Lyro si integra con il sistema di helpdesk tramite Lyro Connect, che permette di aggiungere Lyro alla soluzione di Gorgias, Intercom, LiveChat, Zendesk, Freshdesk o altro. È facile da implementare e non richiede alcuna formazione. Basta attivarlo con un clic e fornirgli il contenuto di supporto o lasciare che lo strumento lo crei per sé.

A cosa serve Tidio

Tidio serve a creare una relazione diretta e personalizzata con i propri clienti, rispondendo alle loro domande, risolvendo i loro problemi e offrendo loro soluzioni su misura. È possibile:

Interagire con i visitatori del proprio sito web in tempo reale, usando la chat dal vivo o i chatbot.

Creare e inviare campagne di email marketing per promuovere i propri prodotti o servizi, segmentando il proprio pubblico in base al comportamento, alle preferenze e ai dati demografici.

Integrare la propria chat con i principali canali di messaggistica come Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram e altri, per raggiungere i clienti dove si trovano e offrire loro un’esperienza omnicanale.

Monitorare e analizzare le performance delle proprie attività di customer service, usando le statistiche e i report disponibili nella dashboard di Tidio.

A chi si rivolge Tidio

Tidio si rivolge a tutte le aziende che vogliono offrire un customer service di qualità, indipendentemente dalla dimensione, dal settore o dal mercato di riferimento. La piattaforma, infatti, adatta sia per le piccole e medie imprese che per le grandi aziende, sia per i negozi online che per i siti informativi, sia per i servizi professionali che per i settori creativi. È una soluzione flessibile e personalizzabile, che si adatta alle esigenze e agli obiettivi di ogni business.

Perché usare Tidio?

Usare Tidio significa avere a disposizione uno strumento potente e facile da usare, che consente di:

Migliorare la soddisfazione dei clienti, offrendo loro un supporto rapido, cordiale e competente.

Fidelizzare i clienti, creando una relazione di fiducia e di valore, inviando loro offerte personalizzate e ricordando loro i prodotti nel carrello.

Aumentare le conversioni, stimolando l’interesse dei visitatori, guidandoli verso l’acquisto e riducendo il tasso di abbandono.

Ottenere feedback preziosi, chiedendo ai clienti di valutare il proprio servizio, di lasciare una recensione o di suggerire dei miglioramenti.

Quali sono i costi di Tidio

Tidio offre diversi piani di abbonamento, in base alle funzionalità e al numero di operatori che si vogliono avere:

Piano Free : include la chat dal vivo, i chatbot, l’email marketing e la messaggistica integrata, fino a 3 operatori e fino a 100 contatti unici al mese.

: include la chat dal vivo, i chatbot, l’email marketing e la messaggistica integrata, fino a 3 operatori e fino a 100 contatti unici al mese. Piano Starter : include le stesse funzionalità del piano Free, ma senza limiti di operatori e di contatti, a partire da 29 euro al mese .

: include le stesse funzionalità del piano Free, ma senza limiti di operatori e di contatti, . Piano Communicator : include le stesse funzionalità del piano Free, ma senza limiti di operatori e di contatti, a partire da 25 euro al mese .

: include le stesse funzionalità del piano Free, ma senza limiti di operatori e di contatti, . Piano Chatbots : che include le stesse funzionalità del piano Communicator, più la possibilità di creare chatbot avanzati e personalizzati, a partire da 29 euro al mese .

: che include le stesse funzionalità del piano Communicator, più la possibilità di creare chatbot avanzati e personalizzati, . Piano Chatbots & Communicator : include le stesse funzionalità dei piani Chatbots e Communicator, a partire da 54 euro al mese .

: include le stesse funzionalità dei piani Chatbots e Communicator, . Piano Tidio+: include tutte le funzionalità dei piani precedenti, più la possibilità di avere un supporto dedicato e personalizzato, a partire da 394 euro al mese.

Tidio offre inoltre la possibilità di provare gratuitamente i piani a pagamento per 7 giorni, senza bisogno di inserire i dati della carta di credito. Per maggiori informazioni sui piani e sui prezzi di Tidio, si può visitare il sito ufficiale o contattare il team di supporto.

