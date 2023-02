Dai un nuovo significato al tuo business con questa carta HYPE

Professionisti e imprenditori che vorrebbero dare un nuovo significato alla loro attività, adesso possono farlo scegliendo HYPE Business.

È una carta che consente di dividere la gestione economica del business da quella personale, con la possibilità di gestire il conto direttamente dallo smartphone.

HYPE è una fintech conosciuta dagli utenti perché rilascia carte prepagate economiche per soddisfare le esigenze di tutti: Base, Next e Premium.

L’attività assume un nuovo significato con HYPE Business

Perché carta HYPE Business riuscirebbe a dare un nuovo significato a un’attività? Perché è uno strumento facile da usare, da gestire, sicura, affidabile e, soprattutto, completamente digitale.

Con questa carta conto il libero professionista o l’imprenditore possono acquistare ovunque grazie al circuito MasterCard su cui si appoggia la carta, ma anche di prelevare denaro contante senza pagare commissioni.

Inoltre, direttamente dall’app possono gestire i pagamenti F24, RAV, bollettini, CBILL pagoPA.

Tra le funzionalità classiche c’è la possibilità di inviare bonifici SEPA e bonifici istantanei, senza pagare nulla.

Ci sono poi due funzioni interessanti: Salvadanaio e Risparmio. Entrambe consentono di accantonare somme per le spese future, che possono tornare utili in caso di necessità.

Invece, con la funzione Radar si possono gestire tutti i conti in possesso da un’unica applicazione.

Costi e condizioni

Per aprire il conto basta accedere QUI. Il canone mensile di HYPE Business è di 2,90 euro, quindi 34,80 euro totali annui.

I bonifici SEPA sono gratis, mentre quelli istantanei fino a 10 al mese sono gratuiti, poi si paga 2 euro cadauno. Assenti, invece, i bonifici extra SEPA.

Come detto in precedenza, i prelievi in denaro presso gli ATM sono gratuiti se presentano il simbolo del circuito MasterCard.

La carta può essere ricaricata da un altro conto tramite bonifico, senza pagare nulla. Invece, per la ricarica da un punto vendita, si paga 2 euro per ogni operazione.

Per quanto riguarda i limiti di prelievo, quello massimo giornaliero è di 500 euro nei Paesi UE ed extra UE, mentre quello mensile è di 2.500 euro.

