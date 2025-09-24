Dalle Alpi a casa tua: luce 100% green che rispetta l’ambiente

Scegliere il proprio fornitore di energia può significare anche immaginare un futuro diverso. Con le nuove offerte Alperia, la transizione energetica entra nelle case con un approccio concreto: luce 100% green prodotta da fonti rinnovabili, per ridurre il proprio impatto ambientale senza rinunciare alla convenienza. Non solo fornitura energetica, ma un vero modello sostenibile, costruito sull’esperienza di oltre un secolo di produzione idroelettrica e su una visione chiara: portare energia pulita e accessibile a tutti.

Alperia Smile Easy

Da oltre 120 anni, Alperia produce energia idroelettrica in armonia con l’ambiente alpino. Questo radicamento nel territorio diventa oggi un valore aggiunto: scegliere Alperia significa contribuire a un sistema energetico più etico e trasparente, che riduce ogni anno milioni di tonnellate di CO₂. L’offerta Alperia Smile Easy propone energia elettrica a 0,099 €/kWh, con una quota fissa di 144 €/POD/anno. La soluzione proposta è caratterizzata da prezzi chiari e senza costi nascosti.

Attivazione semplice e supporto dedicato

Passare ad Alperia è semplice e veloce: ti bastano pochi minuti e solo alcuni dati essenziali – codice fiscale, carta d’identità, ultima bolletta e IBAN. Per ogni necessità è sempre disponibile un servizio clienti multicanale: telefono, email, Messenger o gli Energy Point sul territorio, per un’assistenza rapida e su misura.

Un impegno concreto per il futuro

Grazie alla produzione idroelettrica e alle politiche di compensazione, Alperia ha già evitato l’immissione di 2,2 milioni di tonnellate di CO₂ in atmosfera. Scegliere Alperia significa contribuire a un sistema energetico più pulito e responsabile, senza rinunciare a convenienza e affidabilità. Il futuro dell’energia non è lontano: entra oggi nelle nostre case Alperia, con un modello di consumo sostenibile, digitale e pronto a connettere ogni scelta quotidiana a un domani migliore. Per conoscere l’offerta completa di Alperia clicca qui.