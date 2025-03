Daredevil: Born Again, quando esce il terzo episodio e come vedere la serie

La serie del momento è, senza dubbio, Daredevil Born Again, nota anche con il titolo italiano di Daredevil: Rinascita La nuova produzione riporta sugli schermi il personaggio di Daredevil, interpretato da Charlie Cox, andando a ricollegarsi alla serie Netflix, composta da tre stagioni, uscite tra il 2015 e il 2018.

Daredevil Born Again è disponibile su Disney Plus. La settimana scorsa sono usciti i primi due episodi della serie, già rinnovata per una seconda stagione. Le recensioni sono state positive, sia dal pubblico che dalla critica. In arrivo, però, ci sono altri 7 episodi, con il rilascio di un episodio a settimana.

Di conseguenza, il terzo episodio di Daredevil Born Again uscirà mercoledì 12 marzo, quando in Italia saranno le 3:00 del mattino. Il finale di stagione è programmato per il prossimo 22 di aprile con l’arrivo sulla piattaforma del season finale.

Per guardare Daredevil: Rinascita basta raggiungere Disney Plus tramite il link qui di sotto.

Come vedere Daredevil Born Again su Disney Plus

La serie Daredevil Born Again è parte del catalogo di Disney Plus. Per guardare gli episodi, quindi, è sufficiente aver attivato un abbonamento. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

Standard con pubblicità : contenuti in 1080p da 2 dispositivi in contemporanea; il costo è di 5,99 euro al mese

: contenuti in 1080p da 2 dispositivi in contemporanea; il costo è di Standard senza pubblicità : contenuti in 1080p da 2 dispositivi in contemporanea; il costo è di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

: contenuti in 1080p da 2 dispositivi in contemporanea; il costo è di oppure Premium: contenuti in 4K da 4 dispositivi in contemporanea; il costo è di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno

Per attivare un nuovo abbonamento e iniziare subito la visione di Daredevil Born Again basta seguire il link qui di sotto.

I primi 8 minuti della serie

I primi 8 minuti di Daredevil Born Again sono disponibili sul canale YouTube di Marvel. Eccoli: