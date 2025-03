Daredevil Rinascita (Born Again) ha già conquistato la critica

Daredevil Rinascita (Born Again nella versione originale) è appena atterrato in streaming su Disney+ con i suoi primi due episodi, ma ha già conquistato tutti, anche la critica. Le recensioni della stampa specializzata sono in linea con i pareri espressi dal pubblico e concordano sulla qualità della produzione ambientata nell’universo Marvel. Per rendersene conto è sufficiente fare riferimento alle parole di Rotten Tomatoes, che sintetizza così: Sanguinoso, brutale, attentamente sceneggiato e del tutto soddisfacente .

Anche la critica ha promosso Daredevil Rinascita

Ancora, IGN applaude alla scelta di garantire continuità con il capitolo precedente (tre stagioni disponibili su Netflix) pur introducendo elementi di novità sia a livello narrativo che per quanto riguarda i personaggi. Non aggiungeremo altro per non inciampare in spoiler. Rimandiamo alla piattaforma per saperne di più, ci limitiamo a proporre qui sotto la sinossi ufficiale.

In Daredevil Rinascita di Marvel Television, Matt Murdock, un avvocato cieco con abilità potenziate, lotta per la giustizia con il suo movimentato studio legale. Intanto, il boss criminale Wilson Fisk porta avanti i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate emergono, entrambi si ritrovano in un’inevitabile rotta di collisione.

Quando uscirà il terzo episodio della serie? Manca ormai davvero pochissimo: arriverà sulla piattaforma mercoledì 12 marzo, quando in Italia saranno le 3 di notte. Sono in tutto nove quelli che compongono la prima stagione, ma considerando il successo già ottenuto non è da escludere che ne possano arrivare altre.

Puoi vedere Daredevil Rinascita (Born Again) e tutti gli altri contenuti in streaming su Disney+ scegliendo la formula di abbonamento più adatta a te: Standard con pubblicità a soli 5,99 euro al mese, Standard oppure Premium se desideri anche il supporto alla risoluzione 4K.