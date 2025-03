Guarda Daredevil Rinascita e Oceania 2 in streaming

Entra in un mondo di intrattenimento per tutta la famiglia con lo streaming di Disney+: trovi novità come Daredevil Rinascita e Oceania 2, ora disponibili per la visione sui tuoi dispositivi. Scegli la formula più adatta a te, a partire da soli 5,99 euro al mese.

Daredevil Rinascita e Oceania 2 sono su Disney+

Partiamo dalla serie Marvel (titolo originale Born Again) che sta tenendo incollati allo schermo milioni di spettatori. Promossa dal pubblico e dalla critica, è composta da un totale di nove episodi, tre dei quali già disponibili sulla piattaforma. Arriverà anche la seconda, per proseguire con la storia del supereroe.

In Daredevil Rinascita, di Marvel Television, Matt Murdock, un avvocato cieco con abilità potenziate, lotta per la giustizia con il suo movimentato studio legale. Intanto, il boss criminale Wilson Fisk porta avanti i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate emergono, entrambi si ritrovano in un’inevitabile rotta di collisione.

Oceania 2 è invece il film d’animazione uscito lo scorso anno nelle sale e ora anche in streaming. Ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino, diventando la terza pellicola della stagione in termini di guadagni. Ecco la sinossi.

L’epico film d’animazione musicale di Walt Disney Animation Studios, Oceania 2, riunisce Vaiana e Maui dopo tre anni per un nuovo lungo viaggio con un equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai propri antenati esploratori, Vaiana deve navigare verso i lontani mari dell’Oceania e in pericolose acque da molto tempo inesplorate, in un’avventura completamente diversa dalle precedenti.

Non è tutto: c’è anche Win or Lose (la prima serie realizzata dallo studio Pixar) e la prossima settimana toccherà a O’Dessa, opera rock originale ambientata in un futuro post-apocalittico.

Puoi attivare l’abbonamento a Disney+ con una spesa davvero irrisoria: solo 5,99 euro al mese grazie alla formula Standard con pubblicità. Scopri di più sulla piattaforma.