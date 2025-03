Daredevil Rinascita è in streaming: le prime reazioni e recensioni

Dopo una lunga attesa e tante voci di corridoio, Daredevil Rinascita (Born Again nella versione originale) è finalmente arrivato in streaming su Disney+. Da ieri sono disponibili i primi due episodi della serie. Le reazioni del pubblico e degli addetti ai lavori non si sono fatte attendere e, a conti fatti, possiamo dire che tutti concordano nel definirla un prodotto di qualità, forse andato addirittura oltre le aspettative.

La serie Daredevil Rinascita mette d’accordo tutti

È sufficiente dare un’occhiata alle tante condivisioni social sul tema per capire come l’approccio narrativo sia stato molto apprezzato. I fan dell’universo Marvel applaudono soprattutto alla scelta di garantire una evidente continuità con quanto raccontato in passato, gettando al tempo stesso delle solide basi per introdurre qualcosa di nuovo e innovativo. Sono state ritenute molto convincenti anche le interpretazioni di Charlie Cox (nei panni del protagonista Matt Murdock) e di Vincent D’Onofrio (in quelli di Wilson Fisk). Guarda subito sulla piattaforma.

Le scelte operate in fase di produzione e, ancor prima, nel mettere insieme il team al lavoro sul progetto, hanno pagato. E, tra gli addetti della stampa che hanno già avuto modo di vedere tutti gli episodi, c’è chi nelle recensioni parla di una delle migliori serie uscite negli ultimi anni. Pazienza per le critiche ricevute ancor prima del debutto, in merito a una presunta eccessiva violenza di alcuni passaggi: dopotutto, il rating assegnato è 18+.

