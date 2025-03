Guarda subito in streaming Daredevil: Rinascita (Born Again)

Daredevil: Rinascita è finalmente disponibile su Disney+ e puoi iniziare subito a vederla in streaming da tutti i tuoi device. È la nuova serie dedicata al supereroe dell’universo Marvel, il seguito di Daredevil (prodotta dal 2015 al 2018) e intitolata Born Again in lingua originale. È senza dubbio una delle uscite più attese di questo periodo dagli appassionati del MCU.

Daredevil: Rinascita è in streaming da oggi

In questa pagina non troverai spoiler, ma solo ed esclusivamente riferimenti alla sinossi riportata dalla piattaforma. La storia raccontata è quella di Matt Murdock (interpretato dall’attore Charlie Cox e doppiato in italiano da Francesco Pezzulli), un avvocato cieco con abilità potenziate, impegnato in una lotta per la giustizia con il suo movimentato studio legale. Nel frattempo, il boss criminale Wilson Fisk porta avanti i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate emergono, entrambi si ritrovano in un’inevitabile rotta di collisione.

Come già scritto, oggi debuttano i primi due episodi della serie, gli altri arriveranno nelle prossime settimane, sempre di mercoledì. In tutto sono nove quelli che andranno a comporre la prima stagione. I fatti sono riconducibili alla Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, quella iniziata con Ant-Man and the Wasp: Quantumania e che terminerà nel 2025 con l’arrivo di Thunderbolts.

Hai la possibilità di guardare Daredevi: Rinascita in streaming anche con l’abbonamento Standard con pubblicità di Disney+. È il più economico e lo puoi attivare a soli 5,99 euro al mese, ottenendo così l’accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma, senza alcuna limitazione. Le alternative sono rappresentate dai piani Standard e Premium che aggiungono il supporto ai download per la riproduzione offline, alla risoluzione 4K Ultra HD e altro ancora.