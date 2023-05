Dark Web, l'operazione SpecTor su Monopoly Market

288 arresti, 50,8 milioni di euro sequestrati in contanti e in criptovalute, 117 armi da fuoco e 850 chilogrammi di stupefacenti intercettati: è questo il bilancio dell’operazione SpecTor che ha interessato coloro attivi sulla piattaforma Monopoly Market, nel Dark Web. A coordinarla l’Europol, in collaborazione con le autorità e le forze dell’ordine di tutto il mondo.

Monopoly Market: 288 arresti tra venditori e acquirenti

Le azioni sono state condotte in modo complementare nei territori di Austria, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Brasile, Stati Uniti e Svizzera. Tutto ha preso il via dall’analisi delle informazioni raccolte dalla polizia tedesca nel dicembre 2021, durante l’intervento che ha portato alla chiusura del marketplace (fondato nel 2019), aprendo così centinaia di indagini a livello nazionale. Si è scoperto che gli stessi venditori arrestati erano rimasti poi attivi su altri lidi illegali online.

La nostra coalizione di autorità, in tre continenti, testimonia che lavoriamo meglio quando insieme. Questa operazione lancia un forte messaggio ai criminali sul Dark Web: le forze dell’ordine internazionali hanno gli strumenti e le abilità per identificarvi e per ritenervi responsabili delle vostre attività illegali.

Le vendite avvenivano molto spesso in cambio delle criptovalute Bitcoin e Monero, impiegate per via della difficoltà nel risalire a chi esegue e a chi riceve il pagamento. Va precisato che le manette sono scattate anche ai polsi degli acquirenti.

Dal comunicato diffuso si apprende che, nel dettaglio, è stata fermata la distribuzione delle seguenti sostanze stupefacenti. Più precisamente, 258 chilogrammi di anfetamine, 43 chilogrammi di cocaina, altrettanti di MDMA e oltre 10 chilogrammi tra LSD e pasticche di ectasy.

Non si tratta della prima operazione di questo tipo. Esattamente un anno fa, nell’aprile 2022, l’intervento delle autorità di Germania e Stati Uniti ha portato alla chiusura di Hydra. È stata al tempo ritenuta la piattaforma più grande dell’intero Dark Web, con un giro d’affari quantificato in 1,23 miliardi di euro.