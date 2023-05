Dash Cam 1600p con G sensor a prezzo REGALO: sicurezza certa

Sei alla ricerca di un modo per tenere al sicuro la tua auto mentre guidi? Prova a mettere una Dash Cam WiFi. Questa di GKU che ho scovato su Amazon è un gioiellino: con il suo grandangolo ti permette di avere una registrazione fino a 170 gradi di quello che succede.

Dash Cam WiFi di GKU: la miglior soluzione per la sicurezza stradale

Bisogna avere sempre quattro occhi quando si guida per stare attenti a tutto, a volte però non basta. Se sei alla ricerca di modo per aumentare la tua sicurezza e avere le prove in caso di incidenti la soluzione giusta è questa Dash Cam WiFi. Piccola e facile da utilizzare è sempre in grado di registrare tutto quello che succede.

Se ami i lunghi viaggi e anche perfetta per dei straordinari time lapse.

La qualità delle immagini è garantita dalla risoluzione Full HD che assicura nitidezza e un dettaglio sia di giorno che di notte. In più, questa telecamera è dotata di un’interessante funzione in caso di incidenti: appena il sensore di collisione rileva l’avvenimento, blocca il filmato per salvarlo subito in una cartella specifica. In questo caso avrai sempre una prova tangibile e oggettiva di quello che è successo.

L’installazione della telecamera è semplice, grazie alla presenza di un supporto apposito, mentre l’alimentazione avviene tramite una micro-USB attaccandolo alla macchina oppure usando un power bank.

Per registrare avrai bisogno di una Micro SD di massimo 128 GB, ricordati di aggiungerla al carrello prima di completare l’acquisto. Inoltre potrai collegare la telecamera al tuo smartphone tramite Bluetooth e applicazione dedicata per poter usufruire insieme al Wi-Fi di tante altre funzioni.

