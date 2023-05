Dashlane: login senza ricordare la master password

Tutti i password manager conservano le credenziali di login e altri dati in modo sicuro (online o localmente sul dispositivo). Per impedire l’accesso non autorizzato è necessario creare una master password piuttosto complessa. Dashlane ha annunciato che non servirà più. Entro fine anno verrà introdotto un “passwordless login“, in attesa di una maggiore diffusione delle passkey.

Dashlane: accesso senza password

I password manager sono molto utili per evitare di scegliere password banali (come 123456) oppure di usare la stessa password per l’accesso a più servizi online. Per proteggere tutte le credenziali è necessario impostare una master password. Quest’ultima può essere rubata dai cybercriminali tramite varie tecniche. Ecco perché Dashlane introdurrà entro fine anno la possibilità di creare un account senza master password, come si può vedere nel video.

Dopo aver inserito l’indirizzo email, l’app mobile chiede di creare una master password. Nella parte inferiore c’è un pulsante che consente da saltare questo step e di scegliere un PIN come alternativa. È possibile anche utilizzare il riconoscimento dell’impronta digitale o facciale (più sicuro del PIN). L’utente può sfruttare il login sullo smartphone per accedere all’account tramite browser desktop con la scansione del codice QR.

Se lo smartphone viene smarrito o rubato, l’utente può accedere all’account da un altro dispositivo utilizzando la chiave di recupero precedentemente generata. Il passwordless login è una soluzione intermedia tra password e passkey, in quanto quest’ultima tecnologia non è ancora molto diffusa. Dashlane può già memorizzare la passkey con l’estensione per browser.