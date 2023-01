Data Privacy Day: consigli di Google per Chrome

Domani si celebra il Data Privacy Day (Data Protection Day in Europa). L’obiettivo dell’evento internazionale è quello di promuovere l’importanza della privacy e della protezione dei dati. Google ha quindi pubblicato un post per evidenziare alcune funzionalità e impostazioni di Chrome che possono essere sfruttate per navigare senza correre il rischio di subire il furto delle password o di essere tracciati durante le attività online.

Google Chrome: privacy by design

Google suggerisce innanzitutto di utilizzare la guida sulla privacy che si trova nella sezione Privacy e sicurezza delle impostazioni di Chrome. Attraverso una procedura passo-passo, l’utente può scegliere le opzioni relative alla navigazione e alla ricerca, attivare/disattivare la sincronizzazione della cronologia, utilizzare la funzionalità Enhanced Safe Browsing per una protezione proattiva contro siti, download ed estensioni sospetti.

L’azienda di Mountain View consiglia inoltre di eseguire periodicamente un Safety Check (Controllo di sicurezza) per individuare eventuali password compromesse o estensioni pericolose. La funzionalità verrà ulteriormente migliorata, aggiungendo ad esempio i controlli per la revoca dei permessi.

In qualsiasi momento è possibile cancellare la cronologia di navigazione, cookie e cache oppure impostare uno specifico intervallo di tempo. Chrome per iOS permette di utilizzare l’autenticazione biometrica per accedere alle schede aperte in modalità Incognito. Nei prossimi giorni arriverà anche su Android.

Google consiglia infine di sfruttare il password manager integrato in Chrome che permette di creare, ricordare e inserire automaticamente le password. In realtà molti malware riescono ad accedere alle credenziali memorizzate nel browser, quindi è preferibile utilizzare un password manager più affidabile.

