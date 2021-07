Data Science, Machine Learning e Python, tutto online

Come gestire i dati per estrarne valore? La Data Science sta assumendo importanza sempre più centrale in un'epoca nella quale la gestione dei dati diventa preziosa per la politica, per l'economia, per il mondo del lavoro e per qualunque settore che disponga di processi decisionali data-driven. Ecco perché proprio questo ambito può diventare un importante sbocco lavorativo per chiunque ne abbia a disposizione le basi teoriche necessarie.

Data Science e Python: le basi

Se vuoi attingere alla Data Science con Python (di cui devi possederne conoscenze di base) e se stai mettendo a fuoco questo tipo di percorso per il tuo futuro professionale, potresti partire con un assaggio low-cost che potrà dire molto del tuo destino. Un corso dedicato su Udemy (disponibile per poche ore a soli 14,99 euro grazie al momentaneo 83% di sconto), infatti, consente di attingere ai fondamentali della Data Science, percorrendone rapidamente il perimetro per consentire di approfondire le singole tematiche:

Cominceremo con un ripasso delle basi di Python, a partire dallo scaricamento e installazione, all'impostazione dell'ambiente di lavoro, passando per le strutture, la creazione di funzioni, l'uso degli operatori e di alcune funzioni importanti. Passeremo poi a vedere come manipolare e gestire un dataset, estrarne dei casi oppure delle variabili, generare dei dataset casuali, calcolare delle misure statistiche di base, creare grafici con i pacchetti Matplotlib e Seaborn. Nelle sezioni successive cominciamo a entrare nel cuore del Data Science con Python, a cominciare dal preprocessing: vediamo infatti come ripulire e normalizzare un dataset, e come gestire i dati mancanti.

La Data Science è un ambito estremamente ampio e complesso, per il quale ognuno potrà approfondire ed applicare singoli aspetti. Il “Corso completo di Data Science e machine learning con Python” è composto da 18 ore di video on-demand che permettono, a piccole pillole, di approfondire dettagliatamente le parti di maggior interesse. Una volta acquistato il corso sarà accessibile un numero illimitato di volte, con tanto di ulteriori risorse disponibili al download.

La firma del corso è quella di Valentina Porcu, Data Scientist con esperienze di insegnamento in Italia, Francia e Marocco.