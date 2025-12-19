Data Tables su NotebookLM organizza dati disordinati in tabelle

Google ha aggiunto a NotebookLM una funzione chiamata Data Tables, che fa quello che il nome promette: prende le informazioni non strutturate da varie fonti, come documenti, trascrizioni, note sparse, e le organizza in tabelle chiare e ordinate. Permette anche di esportarle su Fogli di Google.

NotebookLM lancia Data Tables per trasformare le informazioni sparse in tabelle

La funzione è disponibile per gli abbonati Google AI Pro e Ultra al lancio, mentre gli utenti gratuiti dovranno aspettare qualche settimana. Se ad esempio si sta pianificando una vacanza, Data Tables può confrontare destinazioni, periodi migliori per visitarle e costi stimati, trasformando ore di ricerca su blog di viaggio e forum in una tabella ordinata dove è possibile comparare le opzioni fianco a fianco. Si devono analizzare prodotti concorrenti? Genera una tabella di confronto con prezzi e strategie.

Per gli studenti, Data Tables può creare tabelle di studio con eventi storici organizzati per data, figure chiave e conseguenze. I ricercatori possono sintetizzare risultati e compilare recensioni della letteratura, invece di fare copia e incolla da paper diversi per creare una panoramica coerente.

Come funziona e quali sono i limiti

La funzione Data Tables si trova nel pannello Studio sul lato destro dello schermo di NotebookLM. Come altre funzioni dell’app, è possibile scegliere la lingua preferita per la tabella e aggiungere un prompt che descrive cosa si vuole nelle righe e nelle colonne. L’AI analizza le fonti caricate e genera la tabella in base alle istruzioni.

Una volta generata la tabella, si hanno tre opzioni nella parte superiore: visualizzare il prompt originale, esportarla in Fogli, o eliminarla se qualcosa non è corretto. Il limite più grande è che la tabella non è interattiva. Non si può modificare direttamente nell’interfaccia di NotebookLM aggiungendo nuovi prompt per sistemare righe o colonne. Se si vuole cambiare qualcosa, si deve generare una nuova tabella da zero oppure esportarla in Fogli e modificarla lì.

È troppo presto per dire quando, o se, Google lancerà una versione interattiva delle Data Tables. Ha già introdotto i diagrammi interattivi su Gemini per comprendere concetti scientifici e matematici, quindi la tecnologia per rendere modificabili le tabelle esiste. La domanda è se Google vede abbastanza valore nell’investire su questa funzione per NotebookLM.

Nel frattempo, Google sta sperimentando “GenTabs“, una nuova funzione che crea al volo applicazioni web interattive basate sul prompt e sull’argomento che si sta ricercando. È una direzione interessante, non solo organizzare informazioni in tabelle statiche, ma generare strumenti interattivi personalizzati per esplorare quei dati. Se GenTabs dovesse diventare realtà, potrebbe rendere le Data Tables obsolete prima ancora che diventino mature.