Dati al sicuro ovunque: i prodotti AVG sono in sconto del 60%

Proteggere i propri dati è di fondamentale importanza al giorno d’oggi, in particolare se si lavora online o si ha l’esigenza di rimanere connessi a Internet per molte ore al giorno. I rischi che si corrono senza un’adeguata protezione sono infatti molti, troppi: si va dalla sottrazione di informazioni sensibili alle truffe legate al phishing, senza dimenticare i malware e gli attacchi di ransomware.

La soluzione più efficace per mettere al sicuro i propri dati, ovunque ci si trovi, è affidarsi a prodotti per la sicurezza affidabili e certificati. Due tra le migliori scelte in assoluto sono rappresentate da AVG Internet Security e AVG Ultimate, i due strumenti messi a disposizione da AVG per una protezione online a 360 gradi.

Al momento entrambi i piani per la sicurezza digitale del marchio AVG sono in sconto del 60%, con prezzi a partire da 3,13 euro al mese per un anno. E qualora il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

I prodotti AVG a confronto

Il pacchetto per la cybersicurezza più economico tra i due è AVG Internet Security. Al momento in offerta a 3,13 euro al mese per 12 mesi, offre numerose funzionalità di sicurezza, tra cui il blocco di virus e malware, la protezione dagli attacchi ransomware, la verifica di sicurezza delle reti Wi-Fi, il blocco dei siti web non sicuri e la protezione dai siti di phishing.

Con AVG Ultimate, disponibile al prezzo scontato di 4,33 euro al mese, si hanno tutti i vantaggi del prodotto Internet Security più tre strumenti extra quali AVG TuneUp, AVG SecureVPN e AVG AntiTrack: TuneUp è il software che ottimizza le prestazioni e lo spazio di archiviazione del proprio dispositivo, Secure VPN garantisce una navigazione sicura e privata, mentre AntiTrack blocca il tracciamento dei dati.

L’offerta sui prodotti AVG per la sicurezza online, con tanto di sconto del 60%, è valida per un periodo di tempo limitato.