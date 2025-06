Dati al sicuro per sempre: lo storage sicuro di Internxt costa l'85% in meno

Hai bisogno di uno spazio sicuro dove archiviare i tuoi file più importanti, senza preoccuparti di limiti di tempo o accessibilità? Internxt ti offre la possibilità di farlo, con un servizio di cloud storage privato e crittografato che ora puoi acquistare in versione lifetime con uno sconto straordinario dell’85%.

Paghi una sola volta, mantieni il pieno controllo sui tuoi dati e hai 30 giorni per testare tutto con la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Per approfittarne basta andare sul sito di Internxt.

Tutti gli sconti e le funzionalità di Internxt

Questa offerta riguarda tre piani a vita pensati per chi vuole dire addio agli abbonamenti mensili e avere sempre accesso ai propri documenti da qualsiasi dispositivo. Il piano da 1TB è ora disponibile a 135€ invece di 900€, quello da 3TB costa 285€ invece di 1900€, mentre il top di gamma da 5TB è in promozione a 435€, ben lontano dal prezzo originale di 2900€.

Internxt è un servizio cloud progettato con l’obiettivo di mettere davvero al centro la privacy digitale. Ogni file viene crittografato già sul tuo dispositivo con tecnologia AES-256 a conoscenza zero, suddiviso in frammenti e poi distribuito, rendendo impossibile a chiunque, Internxt compresa, accedere ai tuoi contenuti. Nemmeno le tue password vengono conservate. Tutto resta nelle tue mani.

In più, la piattaforma è open-source, verificabile da chiunque e controllata da aziende di sicurezza indipendenti come Securitum. L’intero servizio rispetta le normative GDPR e si distingue per un approccio etico e trasparente alla protezione dei dati personali.

Con Internxt, puoi archiviare per sempre le tue foto, i tuoi video, i tuoi documenti di lavoro o studio, con la tranquillità di uno spazio privato, accessibile ovunque e immune da modifiche contrattuali. Approfittare dell’attuale offerta di Internxt significa mettere al sicuro la tua libertà digitale una volta per tutte senza abbonamenti, senza compromessi.