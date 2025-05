Days of Play: risparmia 20€ sul DualSense Cosmic Red per PS5

Per l’evento Days of Play 2025, è in offerta a un prezzo speciale il controller DualSense per PS5 nella colorazione Cosmic Red. È il joypad wireless ufficiale della console Sony, con feedback aptico e grilletti adattivi per un’immersione totale nel gioco: ogni azione sullo schermo si traduce in una risposta fisica sotto le dita, dalla tensione di un arco o alla brusca frenata durante una gara in pista.

Sconto di 20 euro sul DualSense Cosmic Red per PS5

Il suo design ergonomico si combina a funzionalità avanzate quelle del microfono integrato, il jack da 3,5 mm per le cuffie e il tasto Mute, integrati per favorire una comunicazione pratica durante le sessioni online. Inoltre, con il pulsante Crea è possibile catturare e condividere facilmente i momenti più spettacolari delle partite. Supporta il caricamento via USB-C (il cavo non è incluso) ed è dotato di sensori di movimento come giroscopio e accelerometro. La compatibilità è garantita anche con i computer basati sui sistemi operativi Windows e macOS. Dai uno sguardo alla descrizione della periferica per conoscere tutti gli altri dettagli.

Grazie al forte sconto puoi acquistare il controller DualSense di PlayStation 5, nella colorazione Cosmic Red, al prezzo di soli 54,99 euro (invece di 74,99 euro come da listino). Considerando i rincari decisi di recente da Sony, si tratta di una promozione davvero imperdibile. C’è la consegna gratis, vendita e spedizione sono a carico di Amazon.

Come anticipato in apertura, l’offerta fa parte dell’evento Days of Play 2025 organizzato in questi giorni, insieme a quelle dedicate a PS5 Slim, PS5 Pro, PS VR2, PULSE Explore, DualSense Edge, ASTRO BOT, Gran Turismo 7, The Last of Us Parte II Remastered e LEGO Horizon Adventures.