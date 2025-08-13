DAZN a meno di 30 euro al mese con il piano annuale per vedere Serie A e Serie B

La Serie A si prepara a tornare in campo: la prima giornata della stagione 2025/2026, infatti, è fissata per il prossimo 23-24 agosto 2025. Ci sarà il ritorno in campo del Napoli, dopo la vittoria dello Scudetto, e non mancheranno tante sfide molto interessanti per una stagione che si prospetta quanto mai combattuta.

Anche quest’anno, come avvenuto negli ultimi anni, le partite saranno trasmesse da DAZN. Sulla piattaforma ci saranno anche le partite di Serie B oltre a tanti altri contenuti dedicati al mondo dello sport. Per accedere a tutto il catalogo è necessario attivare il piano Full oppure il piano Family, che permette di sfruttare 2 visioni in contemporanea.

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di DAZN. Scegliendo il piano annuale è possibile ottenere una spesa equivalente inferiore ai 30 euro al mese. Per tutti i dettagli è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Quanto costa DAZN

Per accedere a tutto il catalogo di DAZN è possibile puntare sul piano Full che costa 44,99 euro al mese, scegliendo il piano mensile senza vincoli (con disdetta con 30 giorni di preavviso). In alternativa, c’è il piano annuale con pagamento mensile che comporta un costo di 34,99 euro al mese.

Da segnalare anche la possibilità di puntare sul piano annuale da 359 euro. Questa soluzione permette l’attivazione di un abbonamento di 12 mesi con pagamento all’attivazione, ma con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal oppure Klarna, per una spesa effettiva di 29,92 euro al mese, restando così sotto al tetto dei 30 euro al mese.

C’è poi la versione Family che costa 69,99 euro al mese, scegliendo il piano senza vincoli, oppure 59,99 euro al mese, con il piano annuale con pagamento mensile. Da segnalare anche il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione che prevede un costo di 599 euro e garantisce una spesa effettiva di 49,91 euro al mese.

Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.