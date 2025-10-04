DAZN a partire da 19,99€: ultimi giorni per attivare l'offerta

La stagione di Serie A 2025/2026 è entrata nel vivo e in questo weekend proporrà il big match Juventus-Milan. Per tutti gli appassionati di calcio che hanno atteso fino a oggi prima di attivare un abbonamento al fine di risparmiare, segnaliamo che i piani di dodici mesi DAZN Full e MyClubPass sono in offerta fino al 5 ottobre a partire da 19,99 euro al mese.

Il piano più economico è DAZN MyClubPass, che consente di guardare tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore. Rispetto al prezzo di listino, pari a 29,99 euro al mese, con l’offerta in scadenza domenica si risparmiano 120 euro in un anno. È in promo anche il piano Full – Annuale, che può essere sottoscritto a 29,99 euro al mese invece di 34,99 euro, per un risparmio di 60 euro in 12 mesi.

Il contenuto dell’offerta sportiva DAZN

Con l’abbonamento Full – Annuale gli utenti hanno accesso all’intera offerta sportiva di DAZN. Ciò significa tutta la Serie A Enilive, tutta la Serie B, tutta LaLiga EASports e tutta la Serie A Women, nonché il meglio della Liga Portugal Betclic e della Jupiler Pro League. Il pacchetto in questione include anche il campionato europeo per club di volley (CEV Volleyball Champions League), il meglio della Superlega e della Serie A1 Tigotà di pallavolo, una selezione di partite di NFL e le emozioni del LIV Golf.

L’altra parte importante dell’offerta sportiva è rappresentata dai canali Eurosport, grazie ai quali gli utenti possono vedere tutti i match del Roland Garros e dell’Australian Open, tutte le tappe di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, tutti gli incontri UFC, i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, i principali sport invernali e tutti i tornei del PGA Tour.

Per chi invece sceglie il piano MyClubPass, potrà contare sulla visione di tutte le partite del campionato di Serie A della propria squadra del cuore, più gli highlights di tutti i match del torneo, nonché i contenuti e gli approfondimenti dedicati alla squadra per cui si fa il tifo.