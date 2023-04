DAZN: abbonamento a metà prezzo nel finale di Serie A

Il Napoli lanciato verso il terzo scudetto della sua storia, l’accesa lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e la battaglia per la salvezza: tutto questo animerà l’ultimo scorcio di campionato, in una Serie A che ancora non ha espresso tutti i suoi verdetti. Per vedere in streaming tutte le partite del torneo segnaliamo oggi l’offerta di DAZN che propone l’ abbonamento STANDARD e metà prezzo: solo 19,99 euro al mese invece di 39,99 euro.

Sconto 50% sull’abbonamento DAZN STANDARD

Chi sceglie di approfittarne ha dunque la possibilità di beneficiare di uno sconto del 50% per un periodo di quattro mensilità. Tutto ciò che bisogna gare è non perdere tempo e attivare o riattivare la propria sottoscrizione entro lunedì 1 maggio.

La Serie A è il fiore all’occhiello della piattaforma, ma il catalogo di contenuti sportivi da guardare in streaming, in diretta oppure on demand, include anche tutte le sfide della Serie B e della Serie C, quelle internazionali della UEFA Europa League e UEFA Conference League, LaLiga spagnola e i migliori incontri dall’estero. Ci sono poi la UFC, MMA, ciclismo, motori, football americano, boxe, basket, pallavolo, wrestling e molto altro ancora.

Con un focus sul nostro campionato, il prossimo turno vedrà andare in scena due big match come Inter-Lazio e Roma-Milan, senza dimenticare il derby campano Napoli-Salernitana che potrebbe già assegnare lo scudetto: puoi guardare tutte le partite approfittando di uno sconto del 50% sull’abbonamento DAZN STANDARD, ma solo se lo attivi entro lunedì 1 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.