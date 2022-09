DAZN guarda avanti con l'acquisizione di ELEVEN

Con l’obiettivo di aumentare la scalabilità del proprio business, guardando al futuro in un’ottica di espansione, DAZN ha annunciato in via ufficiale l’acquisizione del gruppo ELEVEN. Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico necessario per giungere alla stretta di mano. Nel comunicato stampa ricevuto in redazione si legge che l’accordo è soggetto a verifica da parte dell’Antitrust, la data di completamento di tale attività di verifica non è ancora nota .

ELEVEN fa ora parte del gruppo DAZN: l’acquisizione

Sono tre gli obiettivi perseguiti. Il primo mira a un’espansione territoriale, così da diventare il broadcaster per le più importanti leghe calcistiche di paesi come Portogallo, Belgio, Taiwan e altri paesi del sudest asiatico.

Si amplia inoltre il portafoglio di diritti, sempre relativi al calcio (in particolare quello femminile), attraverso l’integrazione dei 40.000 match offerti in streaming ogni anno da ELEVENsports.com. Infine, potranno essere generati nuovi flussi di ricavi dai social media, grazie all’acquisizione di Team Whistle, realtà controllata proprio da ELEVEN, che gestisce canali seguito da oltre 700 milioni di follower. Queste le parole di Shay Segev, CEO di DAZN Group.

Questa acquisizione aumenta la scalabilità del nostro business. È un passo avanti importante per consolidare la nostra mission di diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo. Nutro profonda ammirazione per i risultati raggiunti da Andrea, Marc e dal team. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con loro, per far crescere le nostre ambizioni. Insieme formiamo il management team più forte e credibile del settore. DAZN ha investito nello sviluppo di una rivoluzionaria piattaforma sportiva digitale, dove i tifosi possono beneficiare dell’intera offerta di intrattenimento sportivo interattivo. Non vediamo l’ora di espandere le nostre capacità in nuovi mercati così come far leva sui punti di forza di ELEVEN all’interno di DAZN.

Dal punto di vista dell’organigramma, una volta completata l’acquisizione, Andrea Radrizzani (fondatore di ELEVEN) entrerà a far parte del

board di DAZN con il ruolo di Executive Director.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.