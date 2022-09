DAZN: sei mesi in regalo con i Galaxy Tab S8

Samsung regala sei mesi di DAZN con l’acquisto dei nuovi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4. il produttore coreano ha riservato le stessa offerta agli utenti che scelgono invece i tablet della serie Galaxy Tab S8. È necessari però fare in fretta perché la promozione scade il 15 settembre.

DAZN Standard: sei mesi gratis con Samsung

Da quest’anno sono disponibili due piani di abbonamento al servizio di streaming. DAZN Standard (29,99 euro) permette l’accesso con due dispositivi in contemporanea, se connessi alla stessa rete domestica. Gli appassionati di sport che acquisteranno i tre tablet della serie Galaxy Tab S8 possono sfruttare la promozione di Samsung per ottenere sei mesi gratis.

Dopo aver acquistato il tablet (versioni WiFi o 5G) è necessario registrare il dispositivo sul sito dedicato entro il 27 ottobre. La procedura dettagliata è scritta nel regolamento della promozione. Dopo aver verificato i dati, Samsung invierà un’email con il codice del voucher che l’utente dovrà inserire sul sito https://www.dazn.com/it-IT/redeem/ entro il 15 gennaio 2023.

La promozione è riservata solo ai nuovi clienti DAZN o ai vecchi clienti con account disattivato. Sono esclusi quindi i clienti con abbonamento in corso. Se viene effettuato il passaggio al piano Plus durante i sei mesi gratuiti, DAZN addebiterà subito 39,99 euro, quindi si perderà il periodo di fruizione rimanente. Alla scadenza dei sei mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà a 29,99 euro/mese, ma è possibile disattivare il servizio in qualunque momento entro il giorno precedente alla data di rinnovo.

