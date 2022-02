Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra: always-on, video-first

S8, S8+ e S8 Ultra: è questa la tris che Samsung gioca nella partita dei tablet. Lo scopo del gruppo è quello di disporre di device pensati per un mondo “always-on e video-first“, con caratteristiche e design pensati in questa direzione e dunque progettati anzitutto attorno ad una visione precisa circa quel che vuol diventare il mondo tablet in questa fase evolutiva.

Poiché ci affidiamo sempre di più ai video per rimanere connessi e per l’intrattenimento, sappiamo che la caratteristica più interessante di un tablet è il grande schermo e la portabilità. Abbiamo lavorato per anni sull’innovazione nelle esperienze mobile per perfezionare la serie Galaxy Tab S8, e per superare i limiti di ciò che è possibile effettuare su un tablet con Galaxy Tab S8 Ultra. TM Roh, President & Head of MX Business di Samsung Electronics

Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra

In occasione dell’evento con cui Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy S22, il gruppo si trova così a creare nuove dimensioni attorno ai propri device, andando a farcire di funzioni, sinergie e integrazioni i dispositivi di nuova generazione:

Galaxy Tab S8 offre una migliore esperienza di videoconferenza, con fotocamere anteriori ultra grandangolari, una configurazione a tre microfoni e una tecnologia intelligente di auto-framing. Offre capacità multitasking rivoluzionarie con Windows Multi-active potenziato e Samsung DeX, una condivisione di file facile e sicura con Quick Share protetto da password, e una maggiore produttività con il nuovo, processore super-veloce da 4nm e una più fluida che mai S Pen inclusa nella confezione. Tutto questo è racchiuso in un sottile e resistente telaio Armor Aluminum per una maggiore portabilità. Per migliorare ulteriormente l’esperienza mobile la serie Galaxy Tab S8 opera in sinergia con l’intero ecosistema di dispositivi Galaxy, con funzioni come Second Screen e Buds Auto Switch.

Le caratteristiche sono una conseguenza di tutto ciò, traducendo all’interno delle specifiche quella che è l’ambizione Samsung per il posizionamento di mercato della nuova serie Galaxy Tab S8. Il modello “Ultra”, in modo particolare, porta tutto ciò alle estreme conseguenze, con scelte premium che non potranno che ingolosire quanti stanno pensando a come un tablet possa incastrarsi nella propria sfera digitale quotidiana.

Galaxy S8 Ultra: le specifiche

Si parte anzitutto da un display Super AMOLED da 14,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz e cornici di soli 6,3 millimetri che consentono alle immagini di invadere l’intera superficie disponibile: l’esperienza 4K in riproduzione video viene inevitabilmente ad avere un impatto fortissimo e la potenza motore disponibile (basata su processore octa-core 64 bit) è chiaramente adeguata al supporto dei migliori contenuti in streaming. La scocca in alluminio Armor è ben più resistente e leggera rispetto ai precedenti modelli, regalando forti vantaggi soprattutto in mobilità: non solo tablet da divano, insomma, ma vero e proprio compagno di viaggio.

Dimensione del display e capacità computazionale hanno una ulteriore importante conseguenza: la possibilità di dividere in due lo schermo e di agire pertanto in parallelo su più fronti, regalando funzioni multitasking che aumentano pesantemente la velocità operativa e rendono il tablet qualcosa di ulteriore. “Ultra”, appunto.

La memoria arriva a 16GB di RAM e 512GB di storage, con possibilità di espansione fino a 1TB. Il comparto audio/video, invece, è pensato per ottimizzare l’esperienza di chiamata (utile tanto in esperienze di smart working quanto nella didattica a distanza e, più generalmente, durante videochiamate e interazioni remote):

Dotato di due potenti fotocamere anteriori da 12MP, Tab S8 Ultra trasforma anche l’esperienza di videochiamata con una qualità video 4K professionale. L’hardware avanzato incontra il software con la tecnologia auto-framing di Samsung che mantiene l’utente automaticamente a fuoco durante una chiamata, mentre anche lo zoom in o out si attiva per includere nuovi partecipanti. Inoltre, i tre microfoni di precisione utilizzano la tecnologia avanzata di riduzione del rumore per evitare rumori indesiderati di sottofondo. I Quad Speakers con Dolby Atmos, presenti su tutti e tre i modelli Galaxy Tab S8, assicurano che tutto suoni in modo incredibile, con dettagli e chiarezza realistici.

La nuova gamma è inoltre dotata di una rinnovata S-Pen, aprendo con quest’ultima a specifiche modalità di interazione e funzioni di scrittura e disegno. Tre i colori disponibili: Graphite, Silver e Pink Gold. La capacità della batteria va dagli 8000 mAh del modello S8 agli 11.200 mAh del modello S8 Ultra, in tutti i casi con ricarica rapida fino a 45W.

Prezzi e disponibilità

Questi i prezzi italiani della nuova gamma tablet di Samsung: